MacBook Pro 14 et 16 pouces : la disponibilité s'améliore (surtout aux États-Unis)

Il y a 2 heures

Mac

Julien Russo

Depuis leur lancement au dernier trimestre de 2021, les MacBook Pro 14 et 16 pouces rencontrent d'importantes difficultés de stocks. Malgré une anticipation d'Apple sur la production, le géant californien n'a pas pu faire autrement face à la pénurie de puces qui a provoqué un fort ralentissement de la fabrication en Chine.

Les délais s'améliorent

Les nouveaux MacBook Pro avec l'encoche ont été la cible d'une forte demande dès les premières semaines de commercialisation, Apple s'attendait pourtant à un grand nombre de renouvellements et à attirer beaucoup de clients venant de l'écosystème de Microsoft. Malheureusement, les stocks pour les fêtes de fin d'année se sont très vite épuisé, ce qui a poussé Apple à afficher des délais de livraison de plus d'un mois pour plusieurs configurations. De quoi faire désespérer plein de clients...



Tim Cook s'était ouvertement engagé à faire mieux sur les délais de livraison des dernières générations d'iPhone, mais aussi des nouveaux MacBook Pro. La parole du CEO d'Apple semble avoir été tenue, car comme le fait remarquer MacRumors, les délais de livraison pour les configurations "bas de gamme" se sont nettement améliorés depuis quelques semaines.

On observe des progrès sur les stocks mis à disposition pour les Canadiens, les Anglais et les Américains, cela se constate également bien chez les revendeurs que sur l'Apple Store en ligne.

En France, les délais restent parfois élevés pour certaines configurations :

Le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro à 2249€ est disponible en livraison pour le lendemain .

. Le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro à 2749€ est disponible en livraison pour le 7-9 mars .

. Les MacBook Pro 16 pouces avec les puces M1 Pro à 2749€ et 2979€ sont disponibles pour le lendemain .

. Le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max à 3849€ est disponible pour le 12-27 avril.

Le seul modèle où Apple semble avoir totalement perdu la maîtrise des délais, c'est bien le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max. Cette tendance se constate également chez nos voisins européens où le délai de livraison est tout aussi hallucinant !



Cette amélioration significative des délais de livraison pour les MacBook Pro avec encoche devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Ce qui peut expliquer cette meilleure gestion, c'est la demande qui est moins importante qu'en période de fêtes de fin d'année, mais aussi la pénurie de puces qui paraît être devenue moins intense comparé à quelques mois en arrière.