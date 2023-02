iPhone 15 : Apple prépare des écrans OLED plus économes en énergie

À chaque nouvel iPhone, les ingénieurs d'Apple remuent ciel et terre pour intégrer des composants moins énergivores que la génération précédente. Cette tâche est difficile, mais il est toujours possible de trouver des astuces afin de réduire l'impact des composants sur l'autonomie de notre batterie.

L'iPhone 15 aura un écran OLED moins gourmand en énergie

Qu'est-ce qui consomme le plus sur un smartphone en 2023 ?

Tous les constructeurs de smartphones vous le diront : c'est sans aucun doute l'écran et le modem 5G. Le premier adopte une luminosité toujours plus importante avec une qualité qui surpasse nos attentes, le second envoi et reçoit des données cellulaires à haute vitesse dès que vous utilisez une application qui a besoin d’internet.



S'il est difficile de faire des efforts sur le modem 5G qui est 100% géré par Qualcomm à l'heure actuelle, Apple estime qu'il est possible de faire mieux avec l'écran OLED. Selon un rapport du Daily News de Taiwan, la puce du pilote de l'écran OLED de l'iPhone 15 sera fabriquée selon une technique de 28 nm, ce qui la rendra plus économe en énergie que la méthode de 40 nm actuellement utilisée.

Avec cette approche, Apple va considérablement réduire l'impact énergétique qu'a l'écran OLED sur la batterie de votre iPhone sans régresser en termes de qualité et performance. Le rapport explique qu'en diminuant le processus de gravure de cette puce dédiée à l'écran OLED, Apple va augmenter l'autonomie quotidienne de votre iPhone, le tout sans proposer forcément une batterie plus compétitive !



Pour les futurs clients de la gamme iPhone 15, c'est évidemment une bonne nouvelle, car suivant l'utilisation que l'on fait avec notre iPhone, il est rare que celui-ci soit "encore en forme" quand on rentre du travail. Avec les iPhone 14 Pro, Apple a fourni des batteries plus performantes (ce qui était nécessaire pour le modem 5G et la fonctionnalité Always-on), mais il n'y a toujours pas de "révolution" sur l'autonomie de l'iPhone.



En attendant l'iPhone et son autonomie d'une semaine (dans un très lointain futur), Apple fait son maximum pour proposer les composants les moins énergivores pour l'iPhone, mais aussi tous les autres produits Apple comme l'iPad, les MacBook, les Apple Watch... Ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence !