Une image de l'iPhone 15 avec la Dynamic Island a fuité sur internet

Dès la rentrée 2023, Apple présentera la gamme iPhone 15, quatre modèles qui intègreront le marché avec des nouveautés et évolutions technologiques en interne. Si nous avons aujourd'hui beaucoup de détails à propos des futurs iPhone 15, il n'y avait pas eu jusqu'ici de photo qui avait fuité !

L'iPhone 15 se dévoile

Dans une fuite orchestrée par le leaker Unknowzn21, on peut apercevoir la face avant et la connectique d'un smartphone qui se présente comme étant l'iPhone 15. Le devant de l'iPhone 15 pour la première fois exposée confirme une précédente rumeur qui indiquait que la fameuse encoche (que l'on connaît tous depuis l'iPhone X) disparaîtrait définitivement pour la Dynamic Island introduite pour la première fois en 2022 avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



Globalement, l'iPhone 15 devrait avoir un design identique à l'iPhone 14, le seul grand changement sera le passage de l'encoche à la Dynamic Island, une décision qui devrait accélérer la quantité de ventes et éviter que l'iPhone 15 réalise une performance décevante comme son prédécesseur.

Image qui a fuité, la qualité est basse pour rendre plus difficile l'identification du lieu où la photo a été prise



Autre révélation du même leaker, c'est l'arrivée de la connectique USB-C, même s'il ne fait plus aucun doute qu'Apple abandonnera le Lightning dès cette année, c'est une nouvelle fois confirmé dans cette fuite visuelle. Apple fera évoluer la connectique pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. La firme de Cupertino n'a plus le choix puisqu'elle doit se conformer à la nouvelle réglementation de l'Union européenne qui exige la démocratisation de l'USB-C afin de réduire les déchets électroniques.