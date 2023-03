Le capteur de proximité intégré dans la Dynamic Island de l'iPhone 15

La Dynamic Island de l'iPhone 15 va faire un peu de place pour accueillir le capteur de proximité. Sur l'iPhone 14 Pro, celui-ci est placé en dessous et devrait donc remonter d'un cran cette année.

