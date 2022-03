Il fabrique un iPhone 13 Pro Max Ultra avec port USB-C

Il y a 10 heures

Alban Martin

Si vous êtes déçu de l'autonomie de votre iPhone 13 Pro Max, qui reste pourtant le plus endurant de la gamme avec près de deux jours loin du chargeur, l’iPhone 13 Pro Max “Ultra” pourrait vous intéresser. Attention, il ne s'agit pas d'un modèle officiel mais d'une création originale qui double carrément la batterie et ajoute un port USB-C, histoire de faciliter son branchement. Un concept fonctionnel unique qui est une sorte de fusion de deux 13 Pro Max.

Un bricolage détaillé en vidéo

L'auteur de ce drôle d'iPhone s'appelle Yang Changshun, un utilisateur du TikTok chinois (Douyin). Pour détailler l'opération, Yang a réalisé trois vidéos d'une demi-heure en tout dans lesquelles on peut apercevoir l'outillage nécessaire ainsi que les compétences assez pointues pour manier l'électronique et le châssis.

Outre la batterie doublée qui permet d'avoir une autonomie de près de quatre jours, ce 13 Pro Max Ultra se dote d'une connectique USB-C. Si ce n'est pas une première mondiale, l'originalité ici réside dans la conservation du port Lightning, oui, c'est donc un iPhone 13 Pro Max Ultra à double port.



Mais ce n'est pas tout, le bricoleur a voulu faire de son modèle unique un foudre de guerre. Pour cela, il a installé un système de ventilation permettant à la puce A15 d'aller encore plus loin, preuve à l'appui grâce à un benchmark AnTuTu. Le processeur d'Apple se bride automatiquement quand la température dépasse un certain seuil.



Si vous voulez tenter l'aventure, pensez bien à sauvegarder vos données et à prévoir un bon budget en cas d'échec 😅. Voici le lien vers la vidéo pour les plus curieux.



Que pensez-vous de cet iPhone 13 Pro Max Ultra ? Un peu trop épais, non ?