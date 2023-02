Il fabrique un iPhone 12 mini double port USB-C + Lightning

Vous le savez très certainement, les jours du port Lightning sont comptés. Avec l'arrivée de l'iPhone 15, Apple devrait passer à l'USB-C pour être en conformité avec la future loi européenne, mais aussi pour uniformiser sa gamme de produit. Onze ans après l'iPhone 5 qui avait introduit le Lightning, l'iPhone aura enfin un point commun avec les Android. Mais un ingénieur s'est dit qu'il ne valait pas mieux attendre et a bricolé un iPhone 12 mini pour lui ajouter un port USB-C. Oui, il a bien ajouté un second port, à côté du Lightning.

USB-C + Lightning

Si nous avions déjà vu un iPhone modifié avec un port USB-C, c'est la première fois que l'on voit un téléphone Apple avec les deux ports de chargement. Dans une vidéo postée sur YouTube, un ingénieur coréen a donc bidouillé son iPhone 12 mini pour placer un port USB-C sur le côté droit du port Lightning existant. Après de longues heures de travail, ces deux ports sont parfaitement fonctionnels.

Si l'effet esthétique n'est pas très réussi, en revanche le double port est une bonne idée pour ceux qui veulent par exemple recharger l'appareil tout en écoutant de la musique sur la prise Lightning. Sinon, il faut absolument passer par un adaptateur double Lightning ou Lightning + jack.



C'est aussi une bonne idée pour se brancher sur à peu près tous les accessoires possibles du marché. Vous voyez d'autres utilités à ce double port ?



Regardez la vidéo de l'exploit :

Apple va passer à l'USB-C

La raison principale pour laquelle l'iPhone 15 passera à l'USB-C, huit ans après les Mac et cinq ans après les iPad, est la nouvelle législation de l'Union européenne qui exigera dès 2024 que tous les appareils électroniques personnels utilisent un port de charge commun (sauf les petits modèles comme les bracelets de suivi de santé). Si Apple anticipera probablement ce changement dès l'iPhone 15, en revanche il se pourrait qu'elle limite les fonctionnalités de l'USB-C à l'aide d'une puce. La firme de Cupertino maintiendrait son écosystème propriétaire MFi (Made-For-iPhone) afin de garantir une certaine qualité dans les accessoires et s'octroyer un revenu supplémentaire.



Pourtant, ce n'est pas le cas sur le port USB-C de l'iPad (iPad Pro, iPad Air, iPad 10 et iPad mini), la télécommande Apple TV ou les ports Thunderbolt des différents Mac d'Apple. Ils sont tous "normaux".



Qui est pour le passage à l'USB-C ? Qui est contre ?