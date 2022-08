Bon plan : un adaptateur Jack et Lightning pour iPhone à moins de 10€ ? Oui, c'est possible !

Depuis qu'Apple a enlevé la prise jack de l'iPhone, les utilisateurs qui possèdent toujours des casques ou écouteurs qui se branchent via cette fiche sont bien embêtés. L'une des solutions consiste à passer par un adaptateur Jack vers Lightning, mais il vaut mieux ne pas avoir besoin de recharger son iPhone sur le moment !

Un adaptateur Jack et Lightning

Si aujourd'hui la majorité des casques et écouteurs proposent une connexion en Bluetooth avec les smartphones, beaucoup de marques vendent encore des casques (et même des écouteurs) avec un fil et une prise Jack au bout. Bien évidemment, avec la politique d'Apple qui a complètement exclu le port Lightning des iPhone et de 95% de la gamme iPad, il faut utiliser le "système D" pour pouvoir continuer à écouter de la musique via une prise Jack et recharger son iPhone en simultané.



L'accessoiriste WSPLO a justement imaginé un adaptateur qui propose les deux connectiques : une prise Lightning qui pourra recharger votre iPhone et une prise Jack pour écouter de la musique sans être obligé de passer par le Bluetooth.

Ce qui est pratique, c'est qu'aucune application n’a besoin d'être installée, il vous suffira de brancher l'accessoire sur la connectique Lightning de votre iPhone et le fonctionnement est immédiat.

L’entreprise explique avoir travaillé sur une expérience identique à un branchement direct sur l'appareil, vous aurez toujours un son réaliste et une qualité sonore claire sur votre iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, etc.



Ce petit accessoire (qui se glisse dans une poche ou un sac à main) a aussi quelques avantages :

Le courant de charge est de 2,1 A (on retrouve une vitesse est multipliée par 1,5)

Le câble audio est doté d'une puce de mise à niveau interne, qui peut rapidement lire les données

Niveau qualité audio, l'adaptateur prend en charge une sortie sans perte jusqu'à 24 bits 48 kHz.

Un prix attractif et une garantie d'un an

WSPLO propose une garantie de 12 mois avec une assistance technique par mail si vous rencontrez un problème. L'avantage de cet accessoire, c'est son prix extrêmement bas par rapport à ce qu'on peut retrouver chez la concurrence.

Vous pouvez acheter l'adaptateur Lightning/Jack pour seulement 9,99€, en plus, si vous êtes abonnés Amazon Prime, vous avez la livraison offerte et le retour gratuit en cas d'insatisfaction.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.