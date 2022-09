Le port Lightning de l'iPhone 14 Pro reste en USB 2.0 malgré les photos de 48 mp

Les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont dotés d'un système de caméra arrière amélioré qui peut prendre des photos ProRAW de 48 mégapixels, qui conservent plus de détails dans le fichier image pour une plus grande souplesse d'édition. Les clichés de 48 mégapixels sont des fichiers très volumineux qui, selon les premiers tests, pèsent environ 80 Mo, soit six fois supérieurs aux prises de vue en 12 megapixels que nous avions depuis l’iPhone 6S.

Un transfert de données toujours trop lent

Malgré ces images de très grande taille, le connecteur Lightning des nouveaux iPhone 14 Pro reste limité à des vitesses USB 2.0 allant jusqu'à 480 Mbps, comme les modèles précédents, ce qui signifie que le transfert de photos en pleine résolution vers un Mac, un PC ou un autre appareil équipé d'un câble Lightning prendra beaucoup de temps. De même dans l’autre sens si vous voulez charger de la musique, des films ou des photos.

Apple recommande d'utiliser iCloud Photos pour accéder aux fichiers ProRAW en pleine résolution sur un Mac ou d'autres appareils Apple, ou de transférer les photos depuis un iPhone sans fil en utilisant AirDrop, démontrant indirectement que le port Lightning est certainement un goulot d'étranglement.



Pourtant en 2015, le connecteur Lightning de l'iPad Pro original prenait en charge l'USB 3.0, qui était capable d'atteindre des vitesses de 5 Gbps sur la base des spécifications de l'époque, avant de passer a l’USB-C sur toute la gamme iPad. Mais Apple a évidemment choisi de ne pas aller dans cette direction pour l'iPhone. Heureusement, les rumeurs suggèrent que tous les modèles d'iPhone 15 seront équipés d'un port USB-C au lieu du Lightning, ce qui devrait permettre d'obtenir des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps ou même jusqu'à 40 Gbps avec le support de Thunderbolt 3. Apple serait poussé par le chargeur unique de l’UE et de l’Inde.