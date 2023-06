La Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro reste sous-exploitée

En ce moment, tout le monde parle, et c'est compréhensible, de tout ce qui a été annoncé à la WWDC 2023. Le casque Vision Pro, le MacBook Air 15 pouces et, enfin, l'arrivée d'un Mac Pro fonctionnant avec du silicium Apple. Sans oublier iOS 17, macOS 14 et autre watchOS 10.

Une session dédiée à la Dynamic Island

Malgré toutes ces annonces, rien n'a été fait pour améliorer la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, la zone noire en haut de l'écran qui englobe Face ID et les capteurs frontaux. Le système et les applications en tire partie pour afficher des informations de manière intelligente. Mais depuis un an, rien de nouveaux à se mettre sous la dent, sauf une nouvelle vidéo publiée lors de la WWDC 23 à destination des développeurs.

Dans une session intitulée "Design dynamic Live Activities", l'entreprise montre aux développeurs comment exploiter les Live Activities, notamment dans l'île dynamique.



Dans cette vidéo, Apple expose de magnifiques exemples de ce qui fait une bonne activité en direct, ainsi qu'un rappel des meilleures pratiques. Ceci n'est valable que pour les iPhone 14 Pro et Pro Max actuellement, mais la rumeur veut que les quatre iPhone 15 soient équipés de la Dynamic Island.



Si il n'y a rien de neuf pour les utilisateurs, Apple relance l'intérêt autour de cette fonctionnalité unique, et semble préparer les esprits à une amélioration en septembre prochain avec iOS 17 et l'iPhone 15. Espérons que la Dynamic Island ne suive pas la trajectoire du 3D Touch, de la Touch Bar ou autre gadget qui ont plu au départ, mais dont l'utilité n'a pas convaincu le grand public.



