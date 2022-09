Un développeur fan de Xiaomi imite la Dynamic Island des iPhone 14 Pro

Un développeur a entrepris de recréer l'expérience Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro d'Apple sur les smartphones phares de Xiaomi en intégrant la découpe des caméras frontales dans une zone interactive de l'écran. Le résultat est intéressant, mais fait déjà hurler les fans de la firme à la pomme.

Le thème Grumpy UI imite Apple

Le nouveau thème, appelé Grumpy UI, a été partagé sur Twitter par Vaibhav Jain, développeur et Youtubeur. Il montre que le thème utilise la découpe en forme de trou en haut à gauche de l'écran pour afficher la chanson en cours de lecture. Le thème est actuellement examiné pour approbation par Xiaomi, selon son développeur. Xiaomi aurait rejeté la première tentative de ce dernier d'intégrer Dynamic Island à ses appareils, sans donner d'explications sur ce refus.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022



Pour ceux qui auraient raté l'information, la Dynamic Island est une nouvelle zone située en haut de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max qui intègre la matrice de la caméra TrueDepth dans l'expérience iOS. L'iPhone 2022 utilise cet "îlot dynamique" pour afficher des alertes, des notifications et des informations pertinentes en haut de l'écran, comme les Live Activities, les alertes AirPods, les appels entrants et plus encore.



Dynamic Island a rapidement été décrite comme la meilleure nouveauté, certains affirmant qu'il s'agit du "meilleur design d'Apple depuis des années." En plus de la Dynamic Island, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont également dotés d'un écran toujours allumé, d'un appareil photo principal de 48 Mpx, de meilleures performances, et d'une autonomie accrue.

La gamme 2022, qui comprend l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, a été mise en précommande vendredi dernier. Tous les modèles, à l'exception de l'iPhone 14 Plus, commenceront à être livrés aux clients le vendredi 16 septembre. L'iPhone 14 Plus sera disponible le vendredi 7 octobre, mais il semble faire un bide au niveau des ventes.