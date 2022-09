Affichage permanent de l'iPhone 14 Pro : comment ça marche, batterie et compatibilité

Comme attendu, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont dotés d'un affichage permanent - always-on - pour la première fois sur un téléphone Apple. Une nouveauté qui permet aux utilisateurs de jeter un coup d'œil à leur iPhone 14 Pro pour voir des informations clés, notamment l'heure, les widgets de l'écran de verrouillage et les notifications d'iOS 16.





Puisque l'iPhone 14 Pro est le premier iPhone à inclure un écran toujours allumé, il y a plusieurs inconnues sur la façon dont tout cela fonctionnera, à quoi elle ressemblera, si elle est personnalisable, et quel impact aura-t-elle sur la durée de vie de la batterie.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour permettre le always-on, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont dotés d'une dalle OLED plus avancée avec une fréquence de rafraîchissement à l'amplitude améliorée. Alors que l'iPhone 13 Pro de la génération précédente a une fréquence de rafraîchissement variable comprise entre 10 et 120 Hz, la nouvelle dalle OLED de l'iPhone 14 Pro peut descendre jusqu'à 1 Hz pour activer un nouveau mode faible consommation, qui préserve l'autonomie de la batterie avec l'affichage toujours actif.

À quoi cela ressemble-t-il ?

L'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro est identique à l'écran de verrouillage d'iOS 16, sauf que le système assombrit intelligemment le fond d'écran et affiche l'heure, le widget et, si elles sont actives, les activités en direct. Les autres éléments visuels de l'écran de verrouillage, notamment les informations de la barre d'état et les raccourcis de la lampe de poche et de l'appareil photo, ne sont pas affichés. C'est certainement pour éviter de "brûler" l'écran, car l'OLED n'aime pas avoir la même image en permanence au niveau de ses pixels.



Nous avons réalisé un montage pour bien voir la différence :

Peut-on personnaliser l'affichage permanent ?

Étant donné que les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max n'ont pas encore été livrés aux clients, il est difficile de savoir ce qu'a prévu Apple. Mais gageons que ce soit lié à l'écran de verrouillage personnalisé d'iOS 16.

Compatibilité avec les anciens iPhone

L'affichage permanent sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max est activé grâce à un matériel d'affichage plus avancé. Par conséquent, il ne sera pas disponible sur les anciens iPhones, y compris l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max de l'année dernière. Sauf si un tweak de jailbreak arrive, mais cela aura un impact sur la batterie. Et il faut déjà que le jailbreak iOS 16 soit disponible...

Quel impact sur l'autonomie de la batterie ?

Apple affirme que grâce à la nouvelle technologie d'affichage, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont économes en énergie. Le nouvel écran est associé à la puce A16 Bionic gravée en 4 nm avec un nouveau moteur d'affichage pour faire fonctionner l'écran toujours actif, ce qui aidera à contrôler et à gérer l'efficacité énergétique.



En ce qui concerne les promesses d'autonomie réelle, Apple affirme que le plus grand iPhone 14 Pro Max tient jusqu'à 29 heures en regardant des vidéos (contre 28 heures sur le précédent iPhone 13 Pro Max), jusqu'à 25 heures pour le streaming vidéo (pas d'amélioration) et jusqu'à 95 heures pour la lecture audio (pas d'amélioration).



Il est également possible que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max disposent de batteries physiquement plus grandes pour compenser l'augmentation de la consommation d'énergie causée par l'écran toujours allumé. Nous pourrons rapidement le confirmer lors de notre test de l'iPhone 14 Pro.



Reste à savoir si cela vous convaincra de dépenser plus de 1300 euros pour vous offrir le dernier iPhone 14 Pro. Oui, les prix en France ont explosé !