On a testé Hit The Island, le premier jeu basé sur la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro

La Dynamic Island est présentée par Apple comme étant un moyen d'obtenir des informations pertinentes et des raccourcis pour arriver directement à l'endroit que vous souhaitez dans une application. Ce que n'avait pas pensé Apple, c'est que certains développeurs en profiteraient pour inclure la Dynamic Island dans leur jeu !

Hit The Island, un jeu très fun pour les iPhone 14 Pro

Acheter un iPhone 14 Pro ou Pro Max pour jouer à Pong avec la Dynamic Island ? Rassurez-vous, ce n'était pas notre objectif de base quand on a précommandé l'iPhone 14 Pro Max à la rédaction. Sans surprise, on n'a pas réussi à s'empêcher de télécharger cette formidable app qui est officiellement le premier jeu à inclure la Dynamic Island comme interaction directe !



Kriss Smolka est un développeur assez connu sur l'App Store, il est derrières les apps populaires HabitMinder et WaterMinder, deux applications qui enregistrent des tonnes de téléchargements à travers le monde. Quand Smolka a vu qu'Apple allait sortir la Dynamic Island, le déclic a été instantané. Le développeur a immédiatement associé le jeu Pong avec cette pilule noire en haut de l'écran.

Avant de télécharger Hit The Island, on s'est dit "ça va être une application lente, pas optimisée et remplie de publicité pour être rentable", après quelques minutes d'utilisation de ce jeu assez spécial, on a directement été conquis !



Smolka a réalisé un jeu dynamique, fluide et qui possède plusieurs "transitions" qui permettent de ne pas être lassé pendant qu'on joue.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur notre compte Twitter, plus vous touchez la Dynamic Island et plus le nombre de points augmente. Arrivez à certains seuils, l'arrière-plan change de couleur et la balle s'accélère, l'étape suivante consiste à ajouter deux balles pour accroître la difficulté.



La bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant qu'Apple n'est pas fermé à l'idée que des jeux exploitent la Dynamic Island, Smolka expliquait il y a quelques jours "craindre" que son jeu ne passe pas les portes de l'App Store. Finalement, ça a été rapide et concluant dès le premier essai !



L'application est totalement gratuite sur l'App Store, vous pouvez la télécharger dès maintenant pour l'essayer, bien sûr un iPhone 14 Pro ou Pro Max est requis, sinon il n'y a aucun intérêt.

On a testé « Hit The Island » le premier jeu iPhone à utiliser la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. On va vous avouer quelque chose, c’était grave fun… 😂 pic.twitter.com/2EjammSUew — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 16, 2022

Télécharger le jeu gratuit Hit The Island