Insolite : un développeur va intégrer la Dynamic Island dans son jeu !

La Dynamic Island est la grande nouveauté des iPhone 14 Pro, Apple propose une intégration logicielle pour ses applications et ouvre les portes aux développeurs qui souhaitent l'utiliser. Depuis la présentation de cette nouveauté il y a une semaine, les développeurs iOS réfléchissent déjà à comment ils pourraient exploiter la Dynamic Island. Un développeur spécialisé dans l'univers du gaming sur iPhone a eu une idée de génie...

Apple offre la possibilité aux développeurs tiers de créer des expériences pour Dynamic Island, dont certaines pourraient devenir des jeux. Aujourd'hui, Kriss Smolka, le développeur responsable d'applications telles que WaterMinder et HabitMinder, a révélé l'idée de base d'un jeu appelé Dynamic Island, inspiré de Pong.

L'idée est simple, l'utilisateur possède une base pour envoyer une balle qui doit toucher la Dynamic Island pour obtenir des points, ce qui est fun, c'est que dès que l'utilisateur touche la Dynamic Island, celle-ci se met à vibrer et réalise un bruit.



Le jeu "s'en sort bien", selon Smolka, bien qu'il y ait quelques problèmes de latence à régler. Le développeur se dit également inquiet de savoir si Apple autorisera un jeu comme celui-ci à utiliser le Dynamic Island, Smolka a conscience que la Dynamic Island a été présentée comme étant un moyen pour certaines fonctionnalités d'apparaître une fois qu'on est hors de l'app et que celle-ci est présente pour afficher des informations pertinentes. Chose qui ne colle pas du tout avec ce qu'a imaginé le développeur !

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!



🏝️ Hit The Island - our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice :) #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d