Le développeur de Jump Jerboa lance "A Slight Chance of Sawblades"

Si vous appréciez les jeux du développeur ChinyKian, des titres comme Serious Scramblers de 2018 ou l'extrêmement soigné Jump Jerboa qui est sorti fin 2021, alors vous allez adorer A Slight Chance of Sawblades.



Le développeur indépendant se prépare à sortir un son nouveau bébé, A Slight Chance of Sawblades, un titre qui ne vous fera aucun cadeau.

A Slight Chance of Sawblades s'affiche sur l'App Store

Regardez le trailer vidéo pour comprendre ce qui vous attend :

Votre objectif est d'éviter une série de lames de scie le plus longtemps possible en sautant, en double sautant et en sautant encore au mur dans une arène fermée. Tout un programme !



Les joueurs fans du développeur sentiront évidemment le lien entre les trois jeux de ChinyKian, qui sont tous des variations d'une forme de plateforme. Pire, il s'agit presque d'un reboot du jeu paru en 2016, Jump Over the Rings. Si cela vous intéresse, A Slight Chance of Sawblades sort ce mercredi. Si vous souhaitez précommander ce jeu avant sa sortie, vous pouvez le faire sur l'App Store iOS ainsi que sur le Google Play Store pour Android. Attention, le jeu est très addictif !

Télécharger le jeu A Slight Chance of Sawblades