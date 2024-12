Le développeur de Balatro se plaint que son jeu soit PEGI 18, et il a raison

Le système de classification PEGI fait à nouveau parler de lui avec une décision qui soulève de nombreuses interrogations dans l'industrie du jeu vidéo. Balatro, le roguelike inspiré du poker qui cartonne sur toutes les plateformes avec plus de 3,5 millions de ventes, se retrouve étrangement classé PEGI 18 alors que certains jeux qui sont de véritables casinos à ciel ouvert ne subissent aucune classification particulière.

Une décision controversée qui fait grincer des dents

PEGI justifie sa classification en expliquant que Balatro "enseigne des compétences et connaissances utilisées au poker" qui "pourraient être transférées vers une vraie partie de poker". Une justification qui apparaît particulièrement maladroite quand on sait que le jeu ne comporte aucun système de paris réels ni de microtransactions. Plus surprenant encore, le développeur LocalThunk a même précisé dans ses principes fondamentaux que le jeu ne pourra jamais être vendu ou licencié à une société de jeux d'argent.



LocalThunk n'a pas manqué de réagir avec ironie sur les réseaux sociaux :

Since PEGI gave us an 18+ rating for having evil playing cards maybe I should add microtransactions/loot boxes/real gambling to lower that rating to 3+ like EA sports FC — localthunk (@LocalThunk) December 15, 2024

Une critique acerbe qui pointe du doigt les incohérences du système PEGI qui ne finit pas de faire réagir tous les acteurs du milieu.

Un deux poids deux mesures complètement injuste

Cette situation met en lumière les contradictions flagrantes du système PEGI. D'autres jeux utilisant des mécaniques de poker comme Texas Hold'em sur DS (PEGI 12) ou Hard West II (PEGI 16) bénéficient de classifications plus clémentes. Plus problématique encore, des jeux comme EA Sports FC reçoivent un PEGI 3+ malgré la présence de loot boxes et de systèmes de monétisation aléatoires qui s'apparentent davantage à des mécaniques de jeux d'argent. En effet, dans la classification PEGI, les micro-transactions sont compatibles avec toutes les catégories d'âge contrairement aux jeux d'argent qui sont automatiquement classés PEGI 18. La question qui se pose est donc de savoir si Balatro est un jeu d'argent — ou s'il les promeut — alors qu'il s'agit simplement d'un roge-like que prend pour thème le poker, sans en respecter ni les règles ni les principes. En revanche, EA Sports FC qui a recours à des pratiques de micro-transactions, d'aléatoire compétitif, de FOMO et de frustrations pour les joueurs, n'est pas considéré comme un simili casino. Encore une preuve que d'une manière générale, les gros développeurs et éditeurs sont moins inquiétés par la classification PEGI que les autres, et c'est un gros problème.



Le développeur s'est de plus entretenu avec PEGI pour discuter de cette classification, mais l'organisme "ne voit rien de mal" dans cette situation, se retranchant derrière les lois européennes. Cette position interroge sur la pertinence des critères utilisés par PEGI et pourrait avoir des conséquences sur l'accessibilité de certains jeux indépendants.

La classification officielle de Balatro avec les explications (traduites automatiquement en français)

Pour les utilisateurs d'iOS, cette classification n'a heureusement aucun impact sur l'App Store où le jeu reste disponible normalement — même si des restrictions peuvent survenir pour les comptes enfant. Le succès commercial de Balatro ne semble d'ailleurs pas affecté, avec des ventes qui continuent de progresser et des évaluations très positives sur toutes les plateformes. D'ailleurs, Balatro avait été brièvement retiré du Nintendo eShop en février pour les mêmes raisons. Néanmoins, cette controverse soulève des questions importantes sur la modernisation nécessaire du système PEGI, qui semble parfois déconnecté des réalités actuelles du jeu vidéo.



Voilà une décision injuste et scandaleuse qui n'a pas fini de faire resurgir les débats sur les critères de jugement absurdes de PEGI. Qu'en pensez-vous ?

Télécharger Balatro à 9,99 €