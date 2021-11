Jump Jerboa est un jeu de plateforme gratuit très bien pensé

Si vous aimez les jeux sans fioriture, ceux qui vont droit au but, alors il faut considérer Jump Jerboa du développeur Chinykian. Vu la semaine dernière lors des sorties jeux mobiles, ce jeu de plateforme minimaliste à un bouton met en scène une gerboise (un jerboa en anglais), une créature de la famille des Dipodidae que peu de personnes connaissent. Entre un lapin et une souris, cet animal se déplace en sautant à la manière d'un kangourou, ce qui en fait un bon candidat pour devenir un héros de jeu vidéo. Et au hasard, voici Jump Jerboa qui propose 90 niveaux de plateforme en pixel-art.

Notre avis sur Jump Jerboa

Si Jump Jerboa s'efforce d'être minimaliste et facile à jouer avec des commandes à un seul bouton, il n'en reste pas moins exigeant. En réduisant le genre "plateforme" à sa plus simple expression, Chinykian s'est concentré sur le gameplay pour fournir une expérience unique. La physique des sauts est parfaite et précise, avec une granularité dans l'impulsion en fonction de la durée de votre appui sur le bouton de saut. Le rebond sur le mur est également une mécanique de base ici, et encore une fois, le ressenti lorsque vous glissez le long du mur et sautez de nouveau est impeccable.

Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :

Une fois ces mécanismes de base bien ancrés, vous pouvez foncer dans Jump Jerboa et ses 90 niveaux (d'autres sont prévus). Au fur et à mesure de votre progression, vous rencontrerez un grand nombre de mécanismes supplémentaires, comme les tremplins, les ennemis mobiles, les canons à la Donkey Kong Country, les plateformes qui disparaissent, etc. Le level-design est tout simplement phénoménal, et le niveau de difficulté est juste à point, ni trop facile, ni trop difficile. Pour ceux qui en veulent plus, il y a un défi bonus qui consiste à attraper toutes les pièces d'un niveau en un seul passage.



Dans Jump Jerboa, vous mourrez souvent, c'est certain, mais le redémarrage est presque instantané, comme il se doit dans des jeux de ce genre, ce qui vous permet d'essayer plusieurs fois un niveau particulièrement difficile jusqu'à ce que vous y arriviez.

Si le gameplay est la vedette de Jump Jerboa, les graphismes sont également agréables et la bande-son chiptune est tout simplement fantastique. Mieux, Jump Jerboa est entièrement gratuit avec les publicités, et un in-app unique permet de les supprimer si vous le souhaitez. Ce n’est pas le plus beau représentant du genre, mais force est de constater que l’apparence ne fait pas tout dans la vie ! Un jeu à tester de toute urgence !

Télécharger le jeu gratuit Jump Jerboa