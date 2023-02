La Dynamic Island de l'iPhone 15 pose problème à un fournisseur

Ce n'est plus vraiment un secret, Apple devrait étendre son île dynamique aux quatre modèles d'iPhone 15 à venir cette année, mais la fonctionnalité pose des difficultés à l'un des fournisseurs chinois pour produire les appareils en masse, selon un nouveau rapport. Il s'agit de BOE.

BOE est dans le dur

Selon The Elec, qui vient de nous parler de l'iPhone 16 Pro, l'entreprise BOE rencontre des problèmes de fuites de lumière autour de la partie de l'écran OLED où les découpes sécurisent l'espace nécessaire pour la caméra TrueDepth et Face ID.



Les problèmes seraient limités à l'entrée de gamme de 6,1 pouces de l'iPhone 15 que BOE fabrique en grande partie. Le rapport implique que Samsung et LG Display - qui doivent produire en masse le modèle "Pro" de 6,1 pouces et les deux modèles plus grands "Plus" et "Pro Max" de 6,7 pouces - n'ont pas connu de problèmes similaires.

Apple a apparemment demandé à ses fournisseurs d'OLED pour l'iPhone 15 d'utiliser un dispositif appelé Edge Light Blocking (ELB), qui permet d'éviter les fuites de lumière autour de l'objectif de l'appareil photo, entre autres technologies de traitement avancées. Cependant, pour une raison encore inconnue, BOE "semble ne pas avoir réussi à respecter les normes strictes exigées par Apple".



En cela, le rapport affirme qu'il sera difficile pour BOE de participer à la production de masse de panneaux OLED pour la première livraison de la série d'iPhone 15 prévue aux alentours de juin, la commercialisation étant prévue pour fin septembre.



Pour ne pas gâcher ces composants, Apple aurait prévu que les panneaux OLED produits par BOE seront initialement utilisés pour des réparations et des remises à neuf, plutôt que pour de nouveaux produits. LG et Samsung sont en embuscade pour récupérer le reste du contrat.



La Dynamic Island est une zone en forme de pilule entourant les capteurs Face ID et la caméra frontale sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max, elle remplace l'encoche introduite par l'iPhone X. Plus petite et décoller du haut de l'écran, elle est également plus vivante grâce à l'affichage des alertes système comme les appels téléphoniques entrants, le guidage GPS, les Live Activities, l'authentification Face ID, etc.



La fonction est actuellement exclusive à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, mais elle devrait être disponible sur tous les modèles de l'iPhone 15 cette année également, selon Mark Gurman et Ross Young, deux analystes bien renseignés.