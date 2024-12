La Suisse ne vend plus les iPhone avec port Lightning

Aujourd'hui, Apple a marqué l'iPhone SE de troisième génération, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus comme indisponibles sur sa boutique en ligne en Suisse, en prévision d'une réglementation européenne imposant des ports USB-C pour les smartphones dotés de capacités de charge filaire.

La fin d'une époque

Bien que la Suisse ne soit pas membre de l'UE, elle adhère aux réglementations du marché européen en raison de sa participation au marché unique. Les séries iPhone SE et iPhone 14, qui utilisent toujours des ports Lightning, sont progressivement supprimées en réponse à cette loi imminente, qui affectera tous les smartphones mis en vente après la date limite, quel que soit leur âge.

Depuis fin 2023, nous savons que les iPhones cesseraient d'être vendus dans les magasins de détail et en ligne d'Apple dans l'UE à partir du 28 décembre, date à laquelle la réglementation du port USB-C obligatoire entrera en vigueur. Le retrait suisse, intervenu une semaine plus tôt, confirme ce calendrier, suggérant qu'une action similaire suivra bientôt dans les 27 pays de l'UE, y compris les principaux marchés comme la France, l'Allemagne et l'Italie. Notez que même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE, l'Irlande du Nord suit ces règles.



Les revendeurs agréés Apple de l'UE peuvent vendre leurs stocks existants, mais une fois épuisés, ces modèles ne seront plus disponibles. Apple est sur le point de lancer un iPhone SE de quatrième génération avec USB-C en mars, assurant un retour rapide sur le marché de l'UE. On parle même d'un iPhone 16e.



Voici ce que vous pouvez trouver sur l'Apple Store suisse :

L'iPhone 14 n'est plus disponible à l'achat.

Sans cette réglementation, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus seraient probablement restés en vente jusqu'en septembre, ce qui signifie que leur arrêt intervient environ neuf mois plus tôt que prévu. Un conseil, n'achetez plus d'iPhone avec port Lightning, tous les accessoires qui sortent se concentrent sur l'USB-C. Actuellement, l'iPhone 16 est en promotion.