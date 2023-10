Comment prendre des photos JPEG / HEIFF de 48 mp sur iPhone

Avec iOS 17, l'Appareil Photo de votre nouvel iPhone prend des clichés de 24 mégapixels par défaut, alors qu'il peut être configuré pour prendre des images au format HEIFF ou JPEG de 48 Mpx en pleine résolution. Comme le format ProRaw, mais avec une taille bien plus raisonnable.



Apple a introduit son format de fichier ProRAW sur l'iPhone 12 Pro, avant de l'améliorer sur l'iPhone 14 Pro et son capteur de 48 mégapixels, aujourd'hui disponible sur tous les iPhone 15. Cela représente quatre fois plus de pixels qu'avant, mais le format ProRAW est excessif pour la plupart des utilisateurs, qui sont restés sur des prise de vue en 12 Mpx afin de ne pas saturer l'espace de stockage. Un cliché ProRaw de 48 Mp pèse 80 Mo en moyenne.



En même temps, avec iOS 16, il n'y avait guère de choix puisque la capture HEIFF ou JPEG était limitée à 12 mégapixels. Heureusement, iOS 17.0 fait sauter cette limite et autorise l'enregistrement dans ces deux formats en 12, 24 et 48 Mpx. Un tutoriel de notre célèbre rubrique "iPhone Facile".

Comment prendre des photos HEIFF ou JPEG de 48 Mpx ?

Pour utiliser le format HEIFF ou JPEG dans toutes les résolutions, c'est très simple. Rendez-vous dans les réglages d'iOS puis :

Allez dans Appareil Photo

Allez dans Formats

Activez "Commande de résolution et Apple ProRAW"

Vous pouvez aussi choisir le format de sortie :

HEIF Max : capturez des images dans le format HEIFF peu encombrant.

JPEG Max : Enregistrez les photos au format JPEG.

ProRAW : prend des photos au format Apple ProRAW.

ProRAW Max : Utilisez ProRAW comme format d'appareil photo.

Mais pourquoi les formats HEIF Max et JPEG Max ne sont-ils pas tous deux répertoriés sur mon iPhone ? Tout dépend si vous avez configuré l'appareil photo (sur le même écran de réglages) pour qu'il utilise le format JPEG ou HEIFF.

Pour JPEG (Le plus compatible), vous verrez JPEG Max. Mais si vous préférez le format HEIFF (Haute efficacité), plus efficace en termes de poids et de rendu, HEIF Max sera utilisé à la place. Les fichiers d'image HEIFF et JPEF ont donc une taille inférieure à celle des fichiers ProRAW.



Pour changer le format à la volée, vous pouvez aussi appuyer longuement le bouton de contrôle pro situé dans le coin supérieur droit de l'appareil photo pour faire apparaître un menu caché, puis choisissez HEIFF Max ou JPEG Max selon vos préférences.

Toutefois, afin de prendre des photos à 48 mégapixels, assurez-vous de basculer sur l'appareil photo principal (1x). Le document d'assistance d'Apple précise que les images en mode nuit, Live Photo, téléobjectif, grand angle, flash et macro sont toujours enregistrées à 12 mégapixels.



Le format pro par défaut est conservé lors de plusieurs sessions de prise de vue, sauf si l'option ProRAW et contrôle de la résolution est activée dans Réglages > Appareil photo > Conserver les réglages.



Si vous souhaitez prendre des photos sans qu'Apple n'intervienne sur l'exposition, la couleur et la balance des blancs, ProRAW est la solution.

Tailles de fichier : JPEG vs HEIFF vs ProRAW

JPEG et HEIFF utilisent une compression avec perte qui élimine les informations les moins importantes afin de réduire la taille du fichier, mais qui introduit également des artefacts dus au traitement. Le format JPEG est le plus courant, mais le format HEIFF offre la même qualité que le format JPEG dans des fichiers 50 % plus petits. ProRAW utilise des compressions sans perte qui conservent tous les détails et toute une série d'informations capturés par le capteur, mais il en résulte des fichiers très volumineux.

5 mégaoctets pour HEIFF à 48 mégapixels

10 mégaoctets pour JPEG à 48 mégapixels

25 mégaoctets pour ProRAW à 12 mégapixels

75 mégaoctets pour ProRAW à 48 mégapixels

Comment choisir entre 12Mp, 24Mp ou 48Mp ?

Pour la plupart des utilisateurs, la prise de vue à 48 mégapixels est "overkill". Ceux qui partagent des clichés à longueur de journée sur Snap, Insta et autre Twitter peuvent rester sur du 12, car les réseaux sociaux vont de toute façon réduire la qualité. 48 mégapixels permettent d'obtenir des photos beaucoup plus nettes, qui peuvent retoucher plus facilement ou bien imprimées pour des souvenirs, des campagnes publicitaires, etc. Attention, en cas de faible luminosité, le format 12 Mp est généralement plus performant.



Sur l'iPhone 15 et les versions ultérieures, vous pouvez également prendre des photos de 24 Mpx qui offrent plus de détails lorsque vous zoomez, tout en conservant une taille de fichier raisonnable. Vous pouvez choisir si l'appareil photo prend des HEIFF ou des JPEG de 12 ou 24 MP dans Réglages > Appareil photo > Formats > Mode photo, puis choisir 12 MP ou 24 MP.

Conclusion

Voilà, vous savez comment profiter au mieux de votre nouvel iPhone 15, il ne vous reste plus qu'à jouer avec l'appareil photo. N'oubliez pas de tester les différentes longueurs focales (zoom) ainsi qu'avec les styles photographiques ou encore le format de l'image (4/3, 16/9, 1/1) en appuyant sur la petite flèche en haut de l'interface.