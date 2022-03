Super promo sur l'iPhone 12 Mini reconditionné par Apple à 478€ !

Oui, l'iPhone 12 Mini est en promotion à prix choc dans sa version reconditionnée, c'est-à-dire d'occasion mais remise à neuf par un professionnel. La meilleure offre est à retrouver du coté d'Amazon qui propose des modèles vendus et contrôlés par Apple.



Celui qui a été remplacé par un timide, mais non moins excellent iPhone 13 mini reste un très bon choix pour quiconque est à la recherche d'un iPhone compact et à la pointe.

L'iPhone 12 Mini est encore moins cher !

Vendu au départ à 809€ lors de sa sortie fin 2020, le petit téléphone se trouve régulièrement neuf à un peu plus de 600€. Mais l'iPhone 12 Mini existe aussi en recondtionné à moins de 500€. Cela en fait le smartphone 5G le moins cher de la gamme, mieux placé que le nouvel iPhone SE 3 qui reste sur un design ancien et un écran dépassé.

Si vous avez lu notre test des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, vous savez qu'Apple n'a pas fait beaucoup de différences entre ses deux gammes, comme le démontre notre test de l'iPhone 12 Mini. Le petit n'a presque rien à envier à ses ainés, puisqu'il est doté d'un écran OLED identique, d'un double appareil photo de qualité, de la 5G, de la puce A14 Bionic, d'un verre de protection dernier cri, le Ceramic Shield, et de toutes les nouveautés apportées par iOS 14 puis iOS 15. Et quand on sait qu'Apple ne proposera peut-être pas d'iPhone 14 mini, il pourrait même devenir collector.

L'iPhone 12 Mini au meilleur prix

Mais comme tout smartphone Apple, il faut mettre le prix. Il faut parfois choisir un coloris spécifique pour profiter du meilleur prix :

Les iPhone 12 Mini vendus ici sont des modèles européens et distribués par des vendeurs très bien notés sur les plateformes françaises.



À ce prix, l'iPhone 12 Mini est un excellent choix, même avec l'iPhone 13 mini qui lui a succédé, en témoigne notre comparatif. En effet, les différences sont très minimes avec une autonomie légèrement meilleure et des capteurs photos un peu plus doués en basse lumière.