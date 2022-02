Promo : l'iPhone 12 est à prix mini chez Orange et Sosh

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

L'iPhone 12 d'Apple est toujours dans le coup. Malgré l'arrivée de l'iPhone 13 fin 2021, le smartphone de 2020 conserve de nombreux arguments, un potentiel renforcé par un prix souvent moindre. Et justement, l'opérateur Orange propose une jolie promotion qui ne nécessite aucun abonnement. Le téléphone de 6,1 pouces qui partage 90% de ses composants avec l'iPhone 12 Pro est à moins de 720€, au lieu de 909€ initialement.

L'iPhone 12 est moins cher en ce moment

Comme nous l'expliquions au moment de notre test des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, la gamme de téléphone d'Apple s'est fortement rapprochée avec de nombreuses caractéristiques communes. Exit les écrans LCD, les quatre modèles ont droit à la technologie OLED, tout comme ils ont droit à une vitre Ceramiq Shield, à un design entièrement revu à bord plat, à une puce A14 toujours plus performante et à la 5G.

Mais comme tout produit Apple, il faut mettre le prix. Alors que la gamme iPhone 13 a repris 80% des composants de ses aînés, on trouve de jolies réductions sur l'iPhone 12 dont Apple avait déjà baissé le prix de 50€ lors du renouvellement.



Si vous vous posez la question des différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, on peut les résumer très rapidement. Une puce A15 à peine plus rapide, une encoche légèrement réduite en largeur, une batterie un peu plus conséquente et... c'est tout. Design, écran et 5G n'ont pas changé, seule la gamme Pro profite d'une dalle 120 Hz qui est intéressante pour les joueurs.

Acheter l'iPhone 12 chez Orange ou Sosh

Si vous voulez économisez jusqu'à 200€, foncez sur l'iPhone 12 chez Orange et Sosh :

Voilà qui devrait vous permettre de vous offrir une coque pour iPhone 12, un chargeur sans fil ou même une batterie externe MagSafe par exemple.

La solution du reconditionné

Sinon, si vous êtes plutôt sensible à l'écologie et que vous voulez économiser encore un peu plus d'argent, sachez que des solutions alternatives existent comme les offres reconditionnées de BackMarket qui propose des iPhone 12 complètement vérifiés et souvent comme neufs. Les prix démarrent à 589€ !