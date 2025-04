Le RCS disponible chez Orange et Sosh avec iOS 18.4

Avec la deuxième version bêta d'iOS 18.4, Apple active enfin le support du RCS (Rich Communication Services) pour les abonnés Orange et Sosh. Cette avancée marque la fin d'une longue attente, Orange étant le dernier grand opérateur français à adopter cette technologie sur iOS, longtemps après SFR, Bouygues et Free.

Une révolution dans la messagerie mobile

Le RCS représente une évolution majeure par rapport aux traditionnels SMS et MMS. Il offre des fonctionnalités avancées telles que les accusés de réception, l'envoi de fichiers volumineux, les conversations de groupe améliorées, et la possibilité de communiquer via Wi-Fi. Ces améliorations rapprochent l'expérience de messagerie sur iPhone de celle d'iMessage, particulièrement lors des échanges avec les utilisateurs Android. En revanche, iMessage dispose toujours de fonctionnalités exclusives et d'une sécurité bien plus élevée que le RCS.

SFR a été le pionnier en activant le RCS sur iPhone dès la sortie d'iOS 18, suivi de près par Bouygues Telecom et Free Mobile avec iOS 18.2. L'arrivée tardive d'Orange complète enfin le tableau, permettant à tous les utilisateurs d'iPhone en France de bénéficier de cette technologie, quel que soit leur opérateur. Pour cela, il faudra faire une mise à jour opérateur du réseau Orange, numéro 62.8.2.

La version finale d'iOS 18.4, disponible depuis le 31 mars, marque le lancement officiel du RCS chez Orange et Sosh, ainsi que l'introduction d'Apple Intelligence en Europe. Ainsi, tous les opérateurs français proposent les RCS depuis la mise à jour iOS 18.4.