Un concept osé du futur iPhone 15 Pro Max avec puce M1

Dans moins de neuf mois, Apple présentera sa nouvelle gamme de téléphones, avec à sa tête, un iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra d'après les rumeurs). D'ici là, les rumeurs vont s'enchainer, mais aussi les concepts. Après plusieurs rendus assez "sages", voici une réalisation beaucoup plus optimiste, notamment avec la puce M1.

Le premier iPhone à puce M1

Lorsque Apple dévoilera le véritable iPhone 15 Pro Max plus tard dans l'année, il ne ressemblera probablement pas à ça, mais rêver, c'est bon pour le moral. Alors voyons ce que ce designer nous a préparé.

Le concept d'Antonio De Rosa, déjà connu pour ses précédentes créations de produits Apple, a toutes les caractéristiques qu'un client exigeant souhaiterait. Malgré un parti pris assez déroutant, l'appareil photo principal arrière étant géant, l'ensemble fait envie.



En premier lieu, l'iPhone 15 Pro Max arbore un design à la fois familier et innovant. Le futur iPhone passe à la vitesse supérieure grâce à une finesse accrue, des bordures toujours plus fines autour de l'écran, des boutons intelligemment repensés sur le côté ou encore un logo Apple déporté dans un coin (on est sceptique sur ce point). L'ensemble paraît plus léger et plus robuste à la fois, à grand renfort de titane, comme les rumeurs le suggèrent.



Une fois n'est pas coutume, c'est encore la partie photo qui évolue le plus, avec un énorme capteur principal qui en laissera plus d'un perplexe. L'idée est d'avoir un véritable APN capable de modifier l'ouverture et de zoomer jusqu'à 8 fois. Mais en contre-partie, le composant est hypertrophié.



Enfin, réglementation européenne oblige, l'iPhone 15 Ultra passera à l'USB-C. Et pour De Rosa, il se passera même de port SIM. N'oublions pas non plus la puce M1 qui fait son apparition sur iPhone pour la première fois (après le Mac et l'iPad), ainsi qu'une recharge MagSafe doublée, à 30 Watts.

En résumé, le nouvel iPhone 15 Pro Max c'est :

Un nouveau design

Un nouveau capteur photo avec ouverture variable

Un zoom périscopique x8

Un double Flash "Pro"

Un écran OLED 120 Hz encore plus lumineux jusqu'à 2200 nits

Des boutons papillons sur le côté pour gérer le volume, le vibreur et la caméra

Port USB-C / Thunderbolt 4

Une puce M1

Charge MagSafe à 30 W

Voici la vidéo du concept :

Que pensez-vous de ce concept ? Vous seriez prêt à l'acheter ou plutôt rester sur un iPhone 14 Pro actuel ?