Un goût d'iPhone 15 Pro pour le prochain iPhone SE 4

Le prochain iPhone SE, celui de quatrième génération, connu en interne sous le nom de "Ghost", devrait apporter des changements substantiels au niveau du design et du matériel, selon des informations obtenues par nos amis de chez MacRumors. Loin d'être un simple téléphone low-cost, il empruntera plusieurs nouveautés aux modèles les plus récents.

USB-C et bouton d'Action

L'iPhone SE 4 devrait notamment adopter un nouveau design largement inspiré de l'iPhone 14 standard, avec de légères modifications. L'idée est de gagner du temps en conception et en tests internes avec un châssis qui a fait ses preuves.



Les modifications prévoient l'inclusion d'un bouton Action et d'un port USB-C. Le bouton Action, récemment introduit avec l'iPhone 15 Pro, est un bouton polyvalent qui remplace le bouton de mise en sourdine que l'on connaissait depuis le premier iPhone de 2007. Il peut être personnalisé pour exécuter diverses actions en fonction des préférences de l'utilisateur.



Quant au port USB-C, c'est une obligation plutôt qu'un choix, l'Union européenne ayant introduit une loi pour un chargeur unique entre les appareils électroniques. Apple avait jusqu'en 2024 pour s'y conformer, elle l'a fait dès l'iPhone 15 lancé ce mois-ci.



Au-delà de ces deux modifications, aucune révision substantielle du châssis n'est prévue par rapport à l'iPhone 14, et on s'attend à ce qu'il n'intègre pas les bords incurvés que l'on retrouve sur la gamme iPhone 15. Un peu dommage, car la prise en main est vraiment meilleure.

L'appareil photo

Au dos de l'appareil, la firme conserverait un seul capteur photo, ainsi qu'un flash. La source explique que rien n'est définitif, Apple explorant au moins cinq designs différents, avec des distinctions mineures entre eux. Ces designs se répartissent en deux catégories principales, soit l'appareil photo et le flash sont enfermés dans une seule bosse de forme oblongue, soit seul l'anneau de l'appareil photo dépasse à l'arrière.



Toujours un seul capteur, donc ? Oui, mais ce serait un appareil photo de 48 mégapixels, ce qui représente une amélioration significative par rapport au modèle actuel. On trouve ce genre de capteur sur l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro.

L'écran

Mieux, l'iPhone SE 4 abandonnera enfin Touch ID pour Face ID, tout en passant d'une dalle LCD à une dalle OLED. Des références à "Pearl", le code interne d'Apple pour Face ID et le matériel associé, ont été identifiées en relation avec l'iPhone SE de quatrième génération. Aucune précision sur la diagonale de l'écran, mais une taille de 6,1 pouces parait logique.

Un modem maison

Vous le savez, Apple développe actuellement un modem 5G maison, dont le nom de code est "Sinope". Selon nos confrères, l'entreprise utilise l'iPhone SE 4 comme plateforme de test pour ce nouveau composant qui devait arriver avec l'iPhone 16, mais qui a pris énormément de retard. À tel point qu'Apple a signé un nouvel accord avec Qualcomm jusqu'en 2026. Il n'est donc pas certain que le "SE" en soit équipé.



Reste à savoir quand Apple lancera le nouvel iPhone SE de quatrième génération. Sachant que le développement de l'appareil est loin d'être achevé, tout ceci peut encore évoluer dans un sens comme dans l'autre.