AirTag : il se fait voler son camion au Texas, retrouve le voleur et le tue

L'AirTag est un formidable accessoire qui permet de récupérer vos affaires en carte de perte, mais aussi en cas de vol. Si vous vous retrouvez dans la deuxième situation où un objet vous appartenant a été volé, il vaut mieux se rendre sur les lieux où l'AirTag est présent et attendre la police. Malheureusement, un homme au Texas a voulu faire justice lui-même et n'a pas attendu la police qui était en route.

Il retrouve le voleur grâce à son AirTag et le tue

Mercredi, un camion a été volé dans l'allée d'un homme à San Antonio, au Texas, mais le propriétaire du camion avait laissé un AirTag sous un siège à l'intérieur du véhicule. Dès qu'il s'est aperçu de la disparition de son camion, l'homme a immédiatement ouvert l'application "Localiser" de son iPhone et a suivi les coordonnées GPS de l'AirTag qui a localisé son véhicule dans un autre quartier de la ville.



Furieux de la situation, le propriétaire du camion va tout de suite se rendre sur les lieux en prenant son iPhone pour appeler la police afin de leur communiquer l'adresse. Pour gérer une situation conflictuelle qui deviendrait incontrôlable, l'homme va quand même prendre son arme au cas où il en ait besoin.

Dès qu'il arrive à la destination, il constate que son camion est garé sur un parking avec une personne à l'intérieur. L'homme entre dans une colère noire, s'approche du voleur avec son arme et lui signal qu'il s'agit de son camion. Un échange verbal tumultueux entre les deux hommes va alors commencer et le propriétaire du camion prend son arme et tir sur le voleur.

Face à la police, il va expliquer qu'il croyait que le voleur de son camion était armé et qu'il voulait lui tirer dessus parce qu'il se sentait en danger et pris au piège.



Selon le rapport de police, la personne qui a détourné le camion est rapidement décédée :

La police a déclaré que, pour le moment, elle pense que la victime du vol de voiture est la seule personne à avoir tiré des coups de feu et n'a pas pu confirmer si plus d'une arme a été trouvée sur la scène de crime.

Le voleur présumé, un autre homme, a été abattu et déclaré mort. Son identité n'a pas été révélée. La victime du vol de voiture serait restée sur les lieux de la fusillade, aurait coopéré avec la police et aurait été placée en garde à vue pour être interrogée. Le tireur ne devrait pas être inculpé, a déclaré Nick Soliz, porte-parole du SAPD, tout en précisant qu'une enquête était en cours.

Dans une conférence de presse, la police de San Antonio a rappelé l'importance d'attendre que la police arrive sur les lieux. L'AirTag est un formidable objet qui permet de retrouver ses affaires, même en cas de vol, cependant, il est essentiel de ne pas gérer le problème soi-même et de laisser des professionnels formés pour ce genre de situation faire leur travail.



Source