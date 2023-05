Vol de 1,1 million de dollars dans un camion blindé : des voleurs trahis par un AirTag caché

Initialement, Apple a commercialisé l'AirTag pour vous aider à retrouver vos clés de voiture, pour savoir où se trouve la télécommande de votre TV... Cependant, les clients Apple ont attribué à l'AirTag d'autres utilités, notamment pour aider la police à retrouver leurs biens volés. Pour la première fois, le traqueur d'objet d'Apple a permis de résoudre une enquête policière qui s'intéressait à un vol d'argent dans un camion blindé.

Une interpellation grâce (en partie) à l'AirTag

Selon le média WGN9 de Chicago, l'AirTag d'Apple a permis de procéder à l'interpellation de deux braqueurs qui venaient de réaliser le "casse du siècle" : celui de détourner un camion blindé qui transportait la colossale somme de 1,1 million de dollars !

L'histoire relayée raconte qu'un membre de l'équipe Brink (une société américaine de transports de fonds pour les banques et commerces) a décidé de glisser un AirTag dans l'un des bacs à monnaie en plastique qui sert à placer les sacs d'argent.



L'employé qui a probablement eu cette idée il y a longtemps s'imaginait qu'en cas de braquage du camion blindé, les voleurs prendraient la fuite en courant avec les bacs à monnaie et les sacs d'argent dedans. Visiblement, il a vu juste, car dès que son entreprise s'est rapprochée des forces de l'ordre pour lancer l'alerte à propos du braquage, il a immédiatement informé de la présence de l'AirTag.

Au total, les voleurs ont enlevé 7 sacs en plastique contenant environ 100 000 dollars chacun et 10 sacs de dépôt d'une valeur de 50 000 dollars chacun, le tout placé dans des bacs à monnaie qui sont mis en place par Brink pour faciliter le transport entre la banque et le camion blindé. Ce que ne savaient pas les voleurs, c'est que dans l'un des bacs qu'ils transportaient jusqu'à leur planque, il y avait un mouchard : l'AirTag.



Grâce au traqueur d'objet d'Apple, la police a pu tracer la localisation des voleurs afin de lancer une interpellation dans les heures qui ont suivi. L'AirTag n'a pas permis de résoudre à 100% l'enquête, il a fallu tout de même les déclarations des témoins ainsi que les enregistrements de plusieurs caméras de circulation. En quelque sorte, l'AirTag a donné la position initiale des voleurs, puis la police a confirmé l'identité et l'adresse des braqueurs avec d'autres informations.

Doug Kouns, agent du FBI à la retraite et PDG de Veracity IIR a répondu au média qui a relayé cette incroyable affaire :

Les AirTags ont été créés pour des biens perdus et Apple ne fait pas de publicité pour qu'ils soient utilisés pour récupérer des biens volés, mais ils sont certainement de plus en plus utilisés pour cela.

Grâce à l'AirTag et des aides extérieures, l'argent a été retrouvé et le FBI a réussi à arrêter les deux voleurs. Cerise sur le gâteau, l'une des deux personnes arrêtées était activement recherchée par le FBI pour un vol de véhicule à main armée.



Est-ce que l'enquête et l'argent auraient pu être récupérés sans la présence de l'AirTag dans les bacs de monnaie ? Ce n'est pas certain. L'arrestation aurait probablement eu lieu, mais d'une manière plus lente, ce qui aurait permis aux voleurs de cacher l'argent ou de le dépenser.



