Le nouveau simulateur physique de Gran Tourismo 7 fait voler les voitures

L'un des tout meilleurs jeux de la PS5, Gran Turismo, a reçu hier une mise à jour conséquente. Au-delà des pneus Michelin, des nouveaux véhicules disponibles et du nouveau circuit GT "Eiger Nordwand", c'est surtout le nouveau moteur physique qui était attendu. Le comportement des voitures en virage a été amélioré, mais, dans certains cas, la mise à jour cause de gros problèmes. Heureusement, il semble que cela se limite à des voitures très puissantes dotées de suspensions extrêmes.

La mise à jour 1.49 du jeu Gran Turismo® 7, publiée hier, a introduit un nouveau moteur physique qui apporte un surcroît de réalisme et une amélioration générale de la jouabilité. Cependant, ce changement a également causé quelques problèmes étranges dans de rares situations, faisant rebondir les voitures violemment ou les projetant dans les airs.

Le simulateur physique amélioré de GT 7 a été globalement très bien accueilli, ajoutant un comportement en virage plus naturel. Des changements similaires apportés à la physique des pneus et à la direction permettent une expérience de conduite plus stimulante et plus gratifiante dans l'ensemble.

Le simulateur physique des voitures subit une mise à jour majeure. Celle-ci affecte principalement la physique des suspensions ainsi que le nouveau modèle de calcul pour les pneus pour un rendu de transfert du poids plus naturel dans les virages. La réponse des pneus a également été améliorée, sans oublier le système de chauffe et d’usure qui devient davantage réaliste. Attendez-vous à des mouvements plus dynamiques et à une sensation de pilotage affinée.

Cependant, certains bugs semblent s'être glissés dans le patch 1.49, selon plusieurs joueurs assidus sur le site Reddit r/granturismo. Des véhicules très puissants, souvent équipés de moteurs et de réglages de suspension extrêmes, rebondissent, rentrent dans le sol ou même volent littéralement. Un résultat souvent hilarant, mais loin des attentes des joueurs et de Sony. Jetez un oeil au Reddit lié plus haut, ça vaut le détour.



Plus spécifiquement encore, le souci semble se produire lorsque les voitures tentent d'accélérer à faible vitesse et affecte principalement les voitures contrôlées par l'IA (mais pas seulement). Il est également visible lors des scènes dynamiques "Scapes Movies", conçues pour montrer des paysages à partir de voitures pilotées à faible vitesse par l'IA. Il a même été observé dans les garages de GT Auto.

Un développeur a probablement mal borné les calculs sur l'axe z, mais toute l'équipe de Gran Turismo® est déjà au travail pour corriger rapidement le souci.

Nous sommes désormais conscients du problème suivant dans la mise à jour 1.49 publiée le 25 juillet : Simulation physique de voiture - Un comportement involontaire du véhicule est produit lorsqu'un réglage particulier de la voiture est défini dans les paramètres de la voiture.

Que vous soyez, comme moi, un fan inconditionnel de Gran Turismo, ou un novice dans la saga de la simulation de course, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais comme vu à sa sortie, avec un bon volant sur PS5, l'expérience est cent fois plus savoureuse.



