Deux volants PS5 en promo pour Gran Turismo 7 : G923 et T248

Il y a 1 heure

Consoles

Medhi Naitmazi

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un monument de la simulation automobile fête ses 25 ans cette année. Il s'agit de Gran Turismo, un HIT de la gamme PlayStation qui revient ce vendredi 4 mars avec Gran Turismo 7. Si le titre sera la vitrine technologique de la PS5, il sera aussi compatible avec la PS4. Aussi beau et pointu soit-il, prendre la route avec la Dualshock 4, et même avec la DualSense, ce n'est pas la même chose que de conduire avec un véritable volant. C'est pourquoi nous avons déniché deux propositions de qualité et en promotion avec le Logitech G923 et le Thrustmaster T248, deux modèles récents à retour de force conçus pour la PlayStation 5, mais également compatibles avec la PS4 et les PC.

Pourquoi un volant pour GT 7 ?

Que ce soit pour jouer à Gran Turismo, ou même à Assetto Corsa, Forza Horizon, DIRT et autres jeux de courses, un volant et un pédalier permettent une immersion toute autre, surtout quand on commence à y mettre le prix. Pour environ 300€, vous pourrez avoir un excellent rapport qualité / prix.



Si l'investissement n'est pas anodin, chaque euro dépensé permet de prendre la mesure du travail des développeurs, d'autant plus sur un jeu comme Gran Turismo 7 qui semble être le jeu le plus abouti de sa catégorie, en témoignent les premiers avis sur Metacritic : incroyable, la quintessence, accessible et exigeant, un must-have, ...



Piloter, c'est doser finement l'accélérateur, maitriser le freinage et surtout suivre la trajectoire au centimètre près. Tout cela n'est pas forcément très facile avec une manette, quand bien même une DualSense permet d'avoir des sensations bien plus réalistes grâce à ses gâchettes adaptatives et ses vibrations haptiques. Pour aller plus loin et se glisser dans la peau d'un véritable pilote, il faut donc s'équiper et investir. Une fois cet achat utile réalisé, la vue cockpit prend tout son sens, vous immergeant totalement dans l'habitacle et donc dans la course.

Logitech G923 : le plus connu

Commençons par le Logitech G923, le successeur du très bon G29. Il s'agit même de son frère, puisque l'écart entre les deux modèles est maigre. Joli avec son cuir et ses finitions en aluminium, il offre une belle expérience grâce à un moteur de retour de force convaincant et un système d'entrainement par engrenages hélicoïdaux, contrairement à son concurrent de chez Thrustmaster qui utilise un moteur brushless plus "smooth".



L'installation est simple et la détection du volant et des réglages se fait sans mal dans 99% des jeux du marché, en tout cas tous les titres sérieux qui tirent vers la simulation.



Une fois en piste, le G923 propose le même feeling que le G29, mais avec quelques vibrations en plus. Des retours brevetés qui ne convainquent pas. Cela ressemble plutôt à un gadget d'autre chose, ce qui est dommage pour la seule véritable nouveauté. On regrettera également que le boitier de vitesses soit devenu optionnel, même si les palettes mobiles derrière le volant font largement le job. En revanche, mention spéciale pour le pédalier qui progresse et qui est parfaitement calibré et qui nous rappelle celui de l'excellent T300RS GT, une référence du milieu de gamme.



Les + :

Pédalier de qualité

Retour de force puissant

Compatible PS4, PS5 et PC

Système de fixation simple

Prix en promo

Les - :

Coutures

Palettes attachées à la roue

Roue de volant non interchangeable

Levier de vitesse en option

Thrustmaster T248 : Le (vrai) petit nouveau

Du côté de Thrustmaster, un acteur très connu dans l'univers du simracing, a toujours proposé des accessoires solides et fiables. Encore une fois, le nouveau T248 se pose en alternative plus que crédible.



Alors que Logitech n'a jamais vraiment réussi à égaler le T300RS GT, Thrusmaster a décidé de lancer un volant juste en dessous avec le T248. Sorti en 2021, il a été conçu avec la PS5 en tête et notamment Gran Turismo 7.



Pour cela, Thrustmaster a misé sur du plastique, chose qui surprend lors de l'ouverture de la boîte. Solide et bien fini, le volant tout en plastique se fait rapidement oublié grâce à une prise en main confortable et surtout à quelques bonnes idées. En premier, on trouve un système de retour de force mêlant courroie et engrenages pour réduire les coûts et offrir de bonnes sensations, à mi-chemin entre le T150 et le T300. On peut d'ailleurs le régler selon ses goûts et sa force, ce qui est parfait pour les enfants.



Le pédalier est également une bonne surprise avec un nouveau capteur de pression qui permet un ressenti très précis. En revanche, les palettes pourront énerver certains joueurs de par leur bruit qui claque à chaque passage. On ne l'entend pas en jouant avec un casque ou le son fort, mais si vous jouez la nuit, pensez à ce détail.



En tout cas, le T248 est précis sur la piste, s'installe facilement et offre un petit écran de contrôle (réglages, télémétrie) qui ajoute ce petit plus.



Les + :

Un volant précis

Retour de force bien dosé

Pédalier précis

Écran de contrôle intégré

Compatibilité officielle PS4, PS5 et PC.

Fixation facile

Les - :

Palettes bruyantes

Roue de volant non interchangeable

Tout plastique

Boitier de vitesse en option

Conclusion

Voilà, vous savez tout sur les 2 volants milieu de gamme du moment pour PS5 (et PS4) qui affichent un tarif réduit juste avant la sortie de Gran Turismo 7. Si vous cherchez un modèle un poil plus haut de gamme, regardez du côté du T300RS GT à 400€ ou le GT II bien plus cher. Ne parlons même pas des volants de Fanatec à partir de 700€.