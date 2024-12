My First Gran Turismo : une expérience gratuite dès le 6 décembre sur PlayStation

Grand Turismo va lancer un nouveau "jeu" ce vendredi 6 décembre 2024. Nommé "My First Gran Turismo", il permettra d'accéder gratuitement au gameplay de la franchise sur PS4, PS5 et même PSVR 2. Des bolides, des circuits mythiques, des défis…

Gran Turismo fête les 30 ans de PlayStation avec un jeu gratuit

Pour célébrer les 30 ans de la console, PlayStation a annoncé la sortie de My First Gran Turismo le 6 décembre 2024 sur PS4, PS5 et PSVR 2. Cette expérience gratuite est spécialement conçue pour initier les nouveaux joueurs à la série, avec des commandes simplifiées, des tutoriels détaillés et une approche plus accessible du gameplay.



Une belle façon de découvrir les sensations de la légendaire série Gran Turismo, dont le dernier opus, Gran Turismo 7, est sorti en 2022. Le jeu conserve l’essence de la franchise, notamment les graphismes réalistes et le plaisir de conduire, tout en rendant l’expérience plus accueillante pour les débutants. Les vétérans de Gran Turismo pourront également y trouver un moyen de partager leur passion avec de nouveaux joueurs.

Déclaration de Kazunori Yamauchi, créateur de la série Gran Turismo :

Il ne s’agit pas simplement de jouer à un jeu, mais de se lancer dans une aventure personnelle sur les routes. Nous avons mis au point une expérience intuitive qui permettra à chacun de prendre le volant et de maîtriser les bases comme les virages, le freinage et l’accélération. Un tour de piste à la fois, les utilisateurs prendront confiance en eux et relèveront de nouveaux défis qui leur permettront de continuer à affiner leurs talents de pilote.

Les joueurs pourront profiter d'une variété de défis, incluant trois événements de course, trois contre-la-montre et trois niveaux de Rallye musical, ainsi que de nombreuses épreuves de permis. En termes de conduite, 18 bolides uniques seront disponibles sur des pistes emblématiques telles que le Kyoto Driving Park et le Deep Forest Raceway.



Le tout premier opus de la série Gran Turismo est sorti le 23 décembre 1997 au Japon et le 8 mai 1998 en Europe sur PlayStation 1. En 27 ans, cette série est devenue l'une des principales références des jeux de sport automobile, avec huit épisodes principaux et cinq déclinaisons.



Rendez-vous le 6 décembre à minuit pile heure locale pour télécharger gratuitement le jeu sur le PlayStation Store.