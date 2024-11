Apple devrait sortir iOS 18.2 pour le 9 décembre

Apple a déjà annoncé une sortie en décembre pour iOS 18.2, et il semble désormais probable que la mise à jour arrive le lundi 9 décembre, d'après les informations de l'opérateur britannique EE (ex Everything Everywhere).

Une date implicite

Dans un récent avis aux clients, EE a déclaré qu'il arrêterait la fonctionnalité « Appels Wi-Fi sur d'autres appareils connectés à iCloud pris en charge » le 9 décembre. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de passer des appels Wi-Fi sur des appareils tels que des iPad et des Mac, même lorsque leur iPhone n'est pas à proximité. Le moment de cette annonce correspond aux modifications apportées à la dernière version bêta pour développeurs d'iOS 18.2, qui comprend une version mise à jour des paramètres de l'opérateur EE qui supprime le bouton d'activation pour cette fonctionnalité que l'on retrouve en France chez tous les opérateurs, Free Mobile étant le dernier à l'avoir activé.



Les mises à jour des paramètres de l'opérateur accompagnent souvent les versions iOS, ce qui suggère qu'EE a peut-être indirectement révélé la date de sortie d'iOS 18.2.



Une sortie d'iOS 18.2 le 9 décembre serait logique, car Apple lance souvent des mises à jour le lundi et le reste du mois de décembre est généralement gelé en raison de la période des fêtes.

Nouveautés d'iOS 18.2

Pour mémoire, iOS 18.2 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16, notamment :

Genmoji

Image Playground

Intégration de Siri avec ChatGPT

Comme toujours depuis le lancement d'Apple Intelligence, ce n'est pas disponible en France (ni en français), il faudra patienter jusqu'à avril 2025.



Tous les autres auront droit au reste des nouveautés dont :