iOS 18.2 ajoute une page de contrôle « applications par défaut »

Hier soir, Apple a publié aux développeurs la première bêta de la future mise à jour iOS 18.2. On a pu apercevoir en Europe quelques changements comme la possibilité de supprimer des applications Apple, mais ce n’est pas tout. Apple a aussi ajouté dans les réglages une page de contrôle qui permet de définir quelle application on souhaite pour les messages, les mails, les appels…

Le pouvoir de tout contrôler

La législation européenne impose de nouvelles règles aux géants de la tech et Apple ne fait pas exception. Pour répondre aux exigences de la loi Digital Markets Act (DMA), Apple déploie une nouvelle fonctionnalité dans iOS 18.2, qui va transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs applications. La mise à jour introduit une section « Applications par défaut » dans l’application Réglages, cela permet un contrôle inédit sur les applications utilisées par défaut sur l’iPhone.



Le DMA oblige les entreprises comme Apple à offrir davantage de choix aux consommateurs. Les utilisateurs doivent pouvoir remplacer les applications natives (telles que Safari ou Mail) par des alternatives accessibles sur l’App Store et qui ne sont pas développées par Apple. Cette obligation a pour unique objectif d’instaurer une concurrence plus équitable et à limiter les pratiques anticoncurrentielles. Afin d’éviter une amende conséquente pour non-conformité à cette loi, Apple a pris les devants en intégrant cette nouvelle fonctionnalité dans iOS 18.2.

Initialement, cette fonctionnalité devait être réservée qu’aux utilisateurs européens, mais la page « Applications par défaut » semble avoir été déployée à une échelle mondiale dans la première bêta d’iOS 18.2. Cela signifie que tous les utilisateurs d’iPhone, où qu’ils se trouvent, pourront choisir leurs applications par défaut.

Un contrôle total pour l’utilisateur

Grâce à cette nouvelle section, chaque utilisateur aura la possibilité de personnaliser son expérience iOS de manière encore plus poussée. Parmi les applications qui pourront être remplacées en tant qu’applications par défaut, on retrouve :

App Store

Messages

Mails

Safari

Mots de passe

Téléphone

Filtre d’appels

Clavier

En d’autres termes, vous pourrez désormais utiliser votre application de messagerie ou de navigation préférée sans devoir revenir systématiquement à l’application native d’Apple. C’est une petite révolution dans l’écosystème fermé qu’Apple a toujours défendu.