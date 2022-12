Free Mobile : les appels Wi-Fi sont disponibles grâce à iOS 16.2

Quand on est abonné Free Mobile, il faut parfois être patient pour obtenir certaines fonctionnalités pourtant populaires chez la concurrence. C'est le cas des appels Wi-Fi, après des années d'attente, l'opérateur de Xavier Niel propose enfin cela sur l'iPhone à condition d'avoir téléchargé iOS 16.2 !

Bienvenue au VoWiFi chez

Free Mobile

Depuis un certain temps, Apple propose à ses clients de passer des appels téléphoniques via leur réseau Wi-Fi sur leur iPhone, une solution parfaite quand vous captez mal le réseau mobile à votre domicile. Cependant, cette fonctionnalité très appréciée ne peut fonctionner qu'avec la coopération de votre opérateur mobile. Chez Orange, SFR et Bouygues Télécom, la VoWiFi sur l'iPhone est un basique depuis plus de 5 ans, ce qui n'était pas encore le cas pour Free Mobile !

Depuis hier soir, les abonnés Free Mobile qui ont installé iOS 16.2 peuvent bénéficier des appels téléphoniques via leur réseau Wi-Fi. Pour activer la fonctionnalité, c'est simple :

Ouvrez l'app Réglages Allez dans Téléphone Activez la fonctionnalité Appels Wi-Fi

Au-delà de permettre de contourner une mauvaise couverture réseau à votre domicile, les appels Wi-Fi sont un avantage considérable en ce qui concerne le confort et la qualité des appels. L'expérience est comparable à un appel via des applications de messageries instantanées comme WhatsApp, Viber ou encore Facebook Messenger.



Si vous n'avez pas mis à jour votre iPhone vers iOS 16.2 hier soir, voici à quoi vous attendre après avoir installé la deuxième mise à jour la plus importante du cycle iOS 16 !