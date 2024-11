Le PlayStation Portal va enfin intégrer le cloud gaming

Un an après sa sortie, Sony vient d'annoncer une mise à jour majeure pour son PlayStation Portal qui transforme radicalement l'appareil. Initialement conçu comme un simple accessoire de streaming depuis la PS5, le Portal peut désormais accéder directement aux jeux via le cloud, sans nécessiter de console. La "console" de Sony devient enfin un peu plus utile, sans pour autant concurrencer les véritables consoles portables.

Le cloud gaming arrive sur Portal

La nouveauté principale de cette mise à jour est l'introduction du cloud streaming en version bêta. Les abonnés PlayStation Plus Premium pourront ainsi accéder à plus de 120 jeux PS5 du catalogue PlayStation Plus directement depuis le Portal, avec une résolution allant jusqu'à 1080p/60 FPS.Pour en profiter, il faudra disposer d'une connexion internet stable :

Minimum 7 Mbps pour du 720p

Minimum 13 Mbps pour du 1080p

Les fonctionnalités spécifiques de la manette DualSense sont préservées, notamment le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le pavé tactile (émulé sur l'écran). Le service sera disponible dans 30 pays, dont la France.

Des limitations à prendre en compte



Cette version bêta présente toutefois quelques restrictions notables. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles comme :

Les versions d'essai des jeux

Le chat vocal en groupe

L'audio 3D

Les achats in-game

Le streaming des jeux PS4/PS3

De plus, le service nécessite un abonnement PlayStation Plus Premium à 16,99€ par mois, ce qui s'ajoute au prix d'achat du Portal (219€).



Pour les possesseurs d'iPhone et d'iPad, le Portal pourrait représenter une alternative intéressante pour accéder à des jeux PS5 AAA en mobilité, même si le prix total (appareil + abonnement) reste conséquent. La qualité de l'expérience dépendra largement de la connexion internet disponible.



Xbox a un véritable coup à jouer avec ce genre de produit. Avec le succès du Game Pass et l'infrastructure serveur de Microsoft, la firme de Seattle a un boulevard devant elle pour sortir son équivalent du Portal et faire mal à Sony.

