Notre avis sur la PlayStation Portal, la PS5 de poche

Sony a beau vendre des téléviseurs, la société propose de plus en plus de moyens de jouer à la PS5 sans écran. À la place, elle propose depuis quelques mois le PS VR2, un casque de réalité virtuelle qui nous a séduit, mais aussi désormais la PlayStation Portal, une sorte de console nomade qui ressemble à la PS5, mais qui ne peut pas couper le cordon. L'idée est d'avoir un accès à votre PlayStation 5 depuis n'importe où, encore faut-il une (sacré) connexion Internet.



Comme certains confrères, nous avons pu tester la Portal pendant quelques jours, histoire de se faire un avis avant la sortie mondiale prévue pour mercredi, soit le 15 novembre.

Un drôle d'appareil

Au sortir de la boîte, la PS Portal semble étrange. Son écran, étonnamment grand, est comme pris en sandwich entre deux moitiés de DualSense. Cela ne donne pas vraiment la sensation d'une console portable, mais plutôt d'une tablette avec des accessoires type Joy-Con. Il suffit de se rappeler de la fiche technique pour comprendre que la Portal est censée rester à la maison. C'est exactement le même principe que la Wii U GamePad de Nintendo qui a connu un destin tragique. Le concept était bon, la réalisation aussi, mais il fallait être très proche de sa Wii U pour que cela fonctionne. Chez Sony, on peut être très loin, grâce à la technologie Remote Play qui fonctionne déjà avec les téléphones et les tablettes. Mais attention à la connexion.



La configuration du Portal est heureusement très simple. Il suffit de se connecter via un code QR à l'application mobile PlayStation, puis de sélectionner sa PS5. La console doit toujours rester en mode repos, il faut le savoir.

Les avantages de la Portal

Vous vous demandez alors pourquoi acheter une Portal ? En effet, avec un iPad (ou un iPhone), l'app Remote Play et une manette comme la Backbone One, il est déjà possible de jouer à sa PS5 à distance. La différence réside tout simplement dans le gameplay, largement plus fidèle avec la Portal.



La prise en main, les boutons, les joysticks et les gâchettes sont là, tout cela ressemble à une véritable DualSense. Retours haptiques et retour de force sont également présents, ce qui marque une différence importante avec les concurrents. En fait, la seule alternative est de jouer sur iOS avec Remote Play et une Dualsense en Bluetooth. Mais là encore, la réactivité est légèrement moins bonne, si vous avez une connexion forte et stable.

Néanmoins, les joueurs noteront probablement que les vibrations de la Portal sont moins prononcées et moins subtils que sur une DualSense. Les composants ont certainement été revus à la baisse pour loger dans l'appareil.



Pour ma part, j'ai trouvé que mes mains étaient un peu trop écartées. La posture n'est pas du tout la même qu'avec une DualSense.

Uniquement en streaming

Passons à l'essentiel, le jeu (en streaming). Comme prévu, l'expérience n'est pas aussi fluide que sur la PS5. Les taux de rafraîchissement, la fluidité et le gameplay général du streaming varient considérablement. Jouer en ligne à EA FC Sports 24, NBA 2K24 ou COD sur PS5 puis sur Portal donne l'impression d'être repassé sur une PS4. C'est moins beau (si vous avez une télévision 4K à la base), moins fluide et légèrement moins réactif. La différence n'est pas rédhibitoire, mais cela se ressent. Un écran de 8 pouces LCD capable d'afficher une résolution Full HD et de se rafraîchir à 60 images par seconde ne peut pas rivaliser avec une TV OLED 4K. En revanche, les jeux d'aventure comme Spiderman 2 ne posent aucun souci.



Le plus gros souci reste la connexion. Si vous n'avez pas une fibre digne de ce nom, et que vous jouez à un jeu d'action type sport ou FPS, alors attendez-vous à rater un tâche, un tir ou autre. Par moment, un petit accroc vient tout gâcher. Cela est vrai pour tous les jeux dans le Cloud, type GeForce Now ou feu Stadia.



Quand à l'autonomie, nous n'avons pas constaté de miracles, la batterie tenant à peine les deux heures.

Où est passé le Bluetooth

L'autre point qui peut fâcher, l'audio. Si vous avez un casque filaire avec une prise jack 3.5mm vous serez ravis. Si vous avez des écouteurs Bluetooth, et pas ceux de Sony vendus avec (en option), vous allez rager. Impossible de connecter des AirPods par exemple, le constructeur n'a tout simplement pas prévu le Bluetooth (ou du moins pas ouvert). C'est quand même quelque chose d'inimaginable en 2023. Quand on sait que les Pulse Explore à venir coûtent le même prix que la PS Portal...

Faut-il acheter la PS5 Portable ?

La conclusion du test qui s'impose est qu'il est très difficile de conseiller la PS Portal, comme il est difficile de ne pas la recommander. Bien que des alternatives permettent de s'approcher grandement de l'expérience proposée ici (pack Dualsense / BackBone One + iPhone + Remote Play), il manque toujours ce supplément d'âme que l'on retrouve sur la Portal. À l'inverse, cette différence justifie-t-elle les 219 euros demandés ? Nous ne sommes plus très loin du prix d'une Switch, une console autonome et au catalogue de jeux exclusifs attrayants. Sony a pourtant dit qu'elle ne venait pas concurrencer la Switch ou la Steam Deck.

Les hardcore gamers y trouveront certainement leur compte, et miseront probablement sur leur excellente connexion et d'éventuelles mises à jour améliorant la PS Portal dans les prochains mois.

