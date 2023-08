Sony officialise la PlayStation Portal à 219,99 € pour jouer à la PS5

La PlayStation Portal de Sony est une console portable à 199 $, ou 219 € chez nous, destinée à la diffusion de jeux sur la PS5. Oui, il s'agit de la première console de streaming du géant nippon, accompagnée des premiers écouteurs sans fil pour la PS5 ainsi qu'un autre jeu d'écouteurs.

Une console pour jouer à la PS5

Après les rumeurs de l'an passé, Sony avait annoncé en début d'année un dispositif de lecture à distance dédié à la PlayStation 5 ainsi que de nouveaux écouteurs pour le jeu. Aujourd'hui, l'entreprise a révélé plus de détails sur ce dispositif. Il s'agit d'un appareil nommé PlayStation Portal, mais pas véritablement d'une console.



Visuellement, l'appareil fait penser à une Nintendo Switch, avec un écran coincé entre deux moitiés d'une manette DualSense. Mais son usage est tout à fait différent. En effet, l'entreprise japonais explique que la PlayStation Portal est utile lorsque quelqu'un d'autre utilise la télévision ou que vous êtes dans une autre pièce (ou même en voyage). Avec elle, vous pouvez toujours jouer à distance via le WiFi, sans avoir à utiliser votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Selon Sony, le lecteur à distance PlayStation Portal, au nom évocateur, est doté d'un écran LCD de huit pouces offrant des images 1080p à 60 images par seconde. L'appareil bénéficie également des fonctions DualSense, telles que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs. Il est également doté d'une prise casque de 3,5 mm. Cela devrait s'avérer utile car, visiblement, il n'y a pas de fonction Bluetooth. Vous devrez donc utiliser les nouveaux écouteurs ou casques de Sony, ou brancher un casque filaire.



Sans surprise, les jeux PS VR2 ne sont pas pris en charge. Vous devrez toujours brancher votre casque directement sur votre PS5 pour jouer à des jeux VR. Malheureusement, Sony indique que le streaming de jeux dans le nuage via PlayStation Plus Premium n'est pas non plus pris en charge. Vous devrez installer un jeu sur votre PS5 pour y jouer à distance sur le Play VR.

C'est décevant, surtout si l'on considère que l'entreprise teste la possibilité de diffuser les jeux de la PS5 sur la console et qu'une Switch dispose d'une dalle OLED, tout comme un iPhone 14 Pro Max par exemple avec l'application PS Remote Play. Avec iPadOS 17, il est même possible de faire de l'iPad un écran externe pour la PS5.

En outre, il faut espérer que votre WiFi reste actif. Il faut savoir que la PlayStation Portal n'exécute aucune application localement. Tout passe par votre PS5 - vous pouvez regarder des films et des séries de télévision sur l'ordinateur de poche via les applications multimédias de la console - donc si votre réseau WiFi est en panne, le PlayStation Portal sera tout simplement inutile.



Les ordinateurs de poche axés sur le streaming, tels que le Razer Edge, sont capables d'exécuter des applications Android en local. Vous pouvez également utiliser des appareils tiers tels que le ROG Ally d'ASUS ou une Steam Deck pour jouer à distance avec votre PS5. Mieux, vous pouvez utiliser votre iPhone ou votre iPad tout en connectant une DualSense. Voilà qui devrait faire de la Portal un objet mort-né.



Le lecteur à distance PlayStation Portal sera disponible dans le courant de l'année. Il coûtera 200 $ aux États-Unis, 200 £ au Royaume-Uni, 220 € en France et en Europe, ou encore 29 980 Yen au Japon. On est plus que perplexe...

Pulse Explore et Pulse Elite

En outre, Sony a dévoilé ses premiers écouteurs sans fil pour la PS5 et le lecteur à distance PlayStation Portal, ainsi que de nouveaux écouteurs conçus pour les deux systèmes. Les écouteurs Pulse Explore et le casque Pulse Elite prennent en charge le son sans perte à faible latence de la PS5 et de la console portable grâce à la nouvelle technologie PlayStation Link.



Un adaptateur USB est nécessaire pour connecter les écouteurs à la PS5 via PlayStation Link. Cette technologie sera également prise en charge sur PC et Mac. Les écouteurs Pulse Explore et Pulse Elite offrent également une connectivité multipoint. Vous pouvez les connecter simultanément à votre PS5 et à un appareil Bluetooth (comme votre téléphone), ce qui vous permet de répondre facilement à un appel tout en jouant à un jeu.



Les écouteurs et le casque sont également dotés de haut-parleurs magnétiques planaires personnalisés (les premiers appareils audio PlayStation à en être équipés). Sony affirme être l'une des premières entreprises à proposer des écouteurs grand public dotés de cette technologie, qui, selon elle, offre "une expérience d'écoute de niveau audiophile que l'on trouve normalement dans les casques haut de gamme destinés aux ingénieurs du son professionnels".



Les écouteurs Pulse Explore intègrent un double microphone et un système de réduction de bruit amélioré par l'IA pour filtrer les bruits de fond. Bien entendu, ils sont livrés avec un étui de chargement. Les écouteurs Pulse Elite sont dotés d'une technologie similaire pour gérer les bruits de fond, ainsi que d'un microphone à perche rétractable. Sony fournit également un étui de chargement pour les écouteurs.

La société n'a pas annoncé de date de sortie pour ces deux accessoires, si ce n'est qu'elle annoncera bientôt ces détails. Attention toutefois : les écouteurs Pulse Explore sont assez chers. Ils coûtent le même prix que le lecteur à distance PlayStation Portal aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon. Les écouteurs Pulse Elite, quant à eux, vous coûteront 150 $ aux États-Unis, 130 £ au Royaume-Uni, 150 € en France et 18 980 yens au Japon.