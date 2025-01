Sony lance une montre connectée Playstation

Pour célébrer les 10 ans de PlayStation en Chine, Sony surprend avec une collaboration inattendue avec Xiaomi. Le géant japonais dévoile une édition spéciale de bracelet connecté aux couleurs de sa célèbre console de jeux, un accessoire qui devrait faire saliver les collectionneurs.

Un mariage surprenant entre gaming et santé connectée

Cette édition exclusive se base sur le Xiaomi Smart Band 9 Pro et arbore fièrement l'ADN PlayStation avec un bracelet spécial orné des emblématiques symboles de la marque (triangle, rond, croix et carré). Le tout est livré dans un packaging collector aux couleurs de PlayStation, comprenant également un bracelet noir classique pour un style plus sobre.



Côté technique, ce bracelet se veut complet avec un écran AMOLED lumineux, une étanchéité permettant la natation et surtout une excellente autonomie de trois semaines. Il propose l'essentiel des fonctionnalités que l'on attend d'un tracker d'activité moderne : suivi GPS, monitoring cardiaque, analyse du sommeil et plus de 150 modes sportifs.

Pour l'instant, Sony n'a pas communiqué sur une éventuelle disponibilité internationale de ce produit. Comme souvent avec les éditions collector PlayStation, il pourrait rester une exclusivité du marché chinois, où la marque célèbre ses 10 ans de présence depuis la levée de l'embargo sur les consoles en 2014.



Avis aux collectionneurs : est-ce que vous achèteriez un bracelet connecté Playstation ? En tout cas, on n'est pas près de voir ce genre de partenariat avec Apple qui reste toujours très fermée à ce sujet. Eventuellement un bracelet collector un jour, qui sait ?



