Huawei lance une montre nommée Watch Ultimate !

Huawei a eu un trou d'air important depuis qu'elle est devenue persona non grata aux États-Unis, mais l'entreprise qui lorgnait la première place du marché mondial de smartphones continue de proposer des produits au reste du monde. La dernière en date est la Watch Ultimate, une montre haut de gamme destinée aux sportifs de l'extrême qui veulent une pièce d'exception à leur poignet. Vous l'aurez compris, l'entreprise n'a pas osé la nommée Ultra, mais elle s'attaque bel et bien à l'Apple Watch Ultra avec un positionnement identique.

Une montre digitale de luxe

Stylistiquement inspiré d'une Submariner de Rolex ou d'une Seamaster d'Omega, la Watch Ultimate possède une couronne en haut à droite et deux boutons poussoirs, l'un en haut à gauche, l'autre en bas à droite. Disponibles en bleu et en noir, les boîtiers sont recouverts d'un "matériau métallique liquide innovant à base de zirconium", qui ressemble beaucoup à l'alliage LiquidMetal que l'on trouve dans un certain nombre de montres Omega modernes.

Le choix du bracelet varie en fonction du cadran de la montre, l'option bleue, plus haut de gamme, étant dotée d'un bracelet en alliage de titane. En choisissant le noir, vous obtiendrez un bracelet en caoutchouc de longueur standard et un autre plus long pour la plongée sous-marine. C'est là l'un des arguments de Huawei, affirmant que sa tocante peut tenir jusqu'à 24 heures à 110 mètres de profondeur. Le géant chinois a ajouté un certain nombre de fonctions logicielles supplémentaires pour les plongeurs, mais il n'est pas certain que beaucoup de professionnels de la plongée profonde échangeraient leur montre mécanique contre une alternative numérique.



Côté caractéristiques techniques, la Ultimate affiche un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 1 000 nits, sous un verre saphir de 2,3 mm d'épaisseur. La batterie est de 530 mAh. D'ailleurs, Huawei promet une autonomie de 14 jours en mode montre classique, ou huit jours en utilisation plus conventionnel (pour un accessoire numérique). Huawei affirme que la batterie passera de vide à pleine en 60 minutes et que vous obtiendrez une charge de 25 % en seulement 10 minutes.



Sans surprise, la montre fonctionne sous Harmony OS, avec le même type de fonctionnalités que celles de la Watch GT, les seuls changements majeurs étant un mode Golf exclusif à la Chine et les fonctionnalités spécifiques à la plongée susmentionnées.

En plus des intégrations avec Strava et Runtastic, la montre offre de nombreux capteurs autour de la condition physique, soit le suivi de la fréquence cardiaque TruSeen 5.0, le suivi du sommeil TruSleep 3.0, ainsi qu'un ECG intégré et un suivi continu du taux d'oxygène dans le sang.



Il existe également un nouveau mode Expédition, qui exploite le GPS à double bande pour vous permettre de savoir où vous êtes, même si vous vous éloignez du chemin.

Prix et date de sortie

En ce qui concerne le prix, Huawei indique qu'elle le dévoilera le 2 avril, soit la veille de sa commercialisation au Royaume-Uni et en Europe. La montre proposera même les appels d'urgence par satellite, comme l'Ultra d'Apple.



Rappelons à toutes fins utiles qu'Apple vend son Apple Watch Ultra à 999 euros, sauf promotion.