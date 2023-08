L'app Starfield Watch est disponible pour la montre Chronomark de Starfield Constellation

Bethesda Game Studios s'apprête à lancer sa nouvelle IP et son nouveau RPG dans le courant de la semaine avec Starfield sur les plateformes Xbox Series X et PC. Pour Starfield, comme pour les récents jeux Fallout, l'éditeur passé sous pavillon Microsoft a mis à disposition une grande édition collector. L'édition Starfield Constellation comprend le jeu, les DLC cosmétiques, la première extension de l'histoire, la bande-son numérique et d'autres contenus numériques, mais aussi un superbe étui et la montre Starfield Chronomark. Bethesda vient de lancer l'application compagnon Starfield Watch sur l'App Store et Google Play dans le monde entier.

Starfield Watch pour régler sa montre

Montrez votre statut de membre de Constellation avec la montre Chronomark Starfield. Conçue pour les explorateurs, la montre Chronomark Starfield est l'ajout parfait à la collection de tout amateur de l'espace.

Cette application vous permet de configurer votre montre depuis un smartphone par le biais du Bluetooth, d'activer des paramètres tels que les notifications et le contrôle de la musique, ainsi que diverses options telles que la date et la luminosité.

Le prix de la Starfield Constellation Edition est de 299,99 euros. L'accès anticipé à Starfield pour les possesseurs de cette édition, de la mise à jour Premium et de l'édition Premium est d'ailleurs lancé. Les possesseurs du Xbox Game Pass ou de l'édition standard pourront y accéder la semaine prochaine. Si vous souhaitez jouer à Starfield sur le Xbox Game Pass, l'achat de la mise à jour Premium vous permet d'accéder au titre avec un accès anticipé de 5 jours, en supposant que vous l'obteniez avant la sortie du jeu.



Téléchargez l'application Starfield Watch sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger l'app gratuite Starfield Watch

