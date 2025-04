ICE Smart Junior 3.0 : une montre connectée avec Find My d’Apple pour 99 €

L’ICE Smart Junior 3.0 Find My est une montre connectée innovante conçue pour les enfants, intégrant la technologie Find My d’Apple pour une localisation facile en cas de perte. Elle offre également diverses fonctionnalités adaptées aux jeunes utilisateurs, le tout dans un design coloré et ludique pour moins de 100 €.

Localiser : la petite fonctionnalité qui fait la différence

Ice-Watch, marque belge fondée en 2007, est reconnue pour ses montres colorées et innovantes qui allient design moderne et accessibilité. Elle propose une large gamme de montres pour hommes, femmes et enfants, reflétant son engagement envers la créativité et la qualité.

L’ICE smart junior 3.0 Find My est une montre connectée spécialement conçue pour les enfants, intégrant la technologie Find My d’Apple. Le fameux réseau Localiser de la marque. Cette fonctionnalité permet aux parents de localiser facilement la montre en cas de perte ou d’oubli, sans nécessiter d’abonnement payant ni de carte SIM, en utilisant le réseau sécurisé d’Apple.

Outre la géolocalisation, l’ICE smart junior 3.0 offre diverses fonctionnalités adaptées aux enfants, telles que le suivi de l’activité physique avec podomètre intégré, des alarmes quotidiennes, un contrôle parental, le suivi de la santé (fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, pression artérielle), six jeux intégrés, le contrôle de la musique, et une résistance à l’eau certifiée IP68. Son écran AMOLED de 1,75 pouce offre une résolution de 390×450 pixels, et sa batterie assure une autonomie de 3 à 5 jours.

L’ICE Smart Junior 3.0 Find My est disponible au prix de 99 € sur le site officiel d’Ice-Watch. Elle se décline en quatre coloris attrayants : Light Blue, Light Pink, Light Purple et Light Green, offrant ainsi une variété de choix pour convenir aux préférences de chaque enfant. Avec l’ICE smart junior 3.0 Find My, Ice-Watch propose une solution pratique et ludique pour les familles, combinant technologie avancée et design coloré, tout en assurant la sécurité et le bien-être des enfants.