Bug mondial chez Garmin : que faire si votre montre affiche un triangle bleu ?

La panne géante des montres Garmin fait trembler l'entreprise spécialiste du sport connecté. Depuis deux jours, une défaillance majeure touche de nombreux utilisateurs à travers le monde, les laissant avec des montres inutilisables affichant un mystérieux "triangle bleu de la mort". Un bug qui rappelle que même les géants de la technologie ne sont pas à l'abri des dysfonctionnements, à l'instar d'Apple qui avait connu des déboires similaires avec certaines versions de watchOS par le passé.

Une panne mondiale sans précédent

Le problème touche un large éventail de modèles Garmin, des Forerunner aux Fenix en passant par les Epix et Vivoactive. Les symptômes sont toujours les mêmes : un écran figé sur un triangle bleu et des redémarrages en boucle, particulièrement lors de l'activation du GPS. Comme le confirme Garmin, la cause serait liée à un fichier GPS corrompu (CPE.bin ou EPO.bin) qui perturbe la communication avec les satellites.



"Nous avons résolu le problème sous-jacent qui causait le blocage de certains appareils sur l'écran de démarrage", a déclaré Natalie Miller, porte-parole de Garmin, auprès de The Verge. L'entreprise a rapidement mis en place une page de support dédiée pour accompagner les utilisateurs.

Les solutions pour débloquer sa montre

En attendant un correctif définitif, plusieurs solutions sont possibles selon les modèles :

Un simple redémarrage forcé (20-30 secondes sur le bouton d'alimentation)

Une synchronisation via Garmin Connect ou Garmin Express

La suppression manuelle du fichier corrompu pour certains modèles (CPE.bin ou EPO.bin)

En dernier recours, une réinitialisation d'usine qui entraînera malheureusement la perte de certaines données

Pour les montres de la gamme Forerunner, Vivoactive et Venu, une réinitialisation complète sera nécessaire. Garmin prévient que cette opération effacera le contenu du Garmin Wallet, les applications Connect IQ, les données de body battery et les champs personnalisés. En outre, la réinitialisation semble être la seule solution pour certains appareils vraiment touchés par cette panne.

Quelle est la suite ?

La liste des appareils touchés est conséquente, incluant les derniers modèles comme les Forerunner 965, Fenix 8 et Venu 3. Cette situation rappelle un incident similaire survenu en 2021 qui avait affecté plusieurs fabricants de montres connectées.



Pour les utilisateurs d'Apple Watch, cette mésaventure souligne l'importance d'un écosystème robuste et d'une capacité de réaction rapide face aux bugs. Apple maintient d'ailleurs une politique stricte de tests et de validation des mises à jour watchOS pour éviter ce genre de situation.



Garmin travaille activement sur une solution pérenne qui devrait arriver via une mise à jour logicielle dans les prochains jours. En attendant, il est conseillé aux utilisateurs dont les montres fonctionnent encore d'éviter d'activer le GPS par précaution.