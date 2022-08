Fitbit dévoile les nouveaux Sense 2, Inspire 3 et Versa 4

Cela faisait un moment que Fitbit n'avait pas véritablement montré un wearable mis à jour qui n'était pas un tracker de fitness. Les modèles Sense, Inspire 2 et Versa 3 ont tous été lancés en 2020, et seuls les modèles Charge 5 et Luxe sont apparus entre-temps. Aujourd'hui, cependant, la société appartenant désormais à Google partage des détails sur un trio de nouveaux appareils : Les objets Inspire 3, Versa 4 et Sense 2. Comme d'habitude, Fitbit met l'accent sur le confort et l'autonomie de la batterie, ainsi que sur certains ajouts indispensables à la vie en déplacement.

Deux nouvelles montres chez Fitbit

Il est logique de parler de la Sense 2 et de la Versa 4 dans le même temps, car toutes deux bénéficient de nombreuses mises à jour itératives utiles. Les nouvelles montres connectées offrent un suivi continu de la fréquence cardiaque associé à un suivi de l'activité, du stress et du sommeil, avec une autonomie de plus de six jours. Mais ces nouveaux modèles seront également bientôt reliés à Google Maps, ce qui vous permettra de voir les indications routières sur votre poignet. La paire a également accès à Google Wallet et, bien que cela ne soit pas mentionné dans le communiqué, on peut penser que Fitbit Pay sera remisé. Le Sense 2 s'empare également d'un capteur d'activité électrodermique continu, un peu comme celui que l'on trouve sur le Charge 5. Ah si, dernier détail, le bouton poussoir, qui avait été supprimé de la Versa 3, est de retour pour la 4.



En toute logique, Fitbit mise d'avantage sur les logiciels et les services que le matériel qui reste assez classique. Les abonnés Premium des deux appareils peuvent jeter un coup d'œil à Sleep Profile, qui utilise 10 mesures différentes pour identifier la façon dont vous dormez, et vous propose des moyens d'améliorer votre sommeil. De même, un score de gestion du stress vous aidera à garder un œil sur vos niveaux de tension au travail, en vous indiquant quand vous devez faire une pause.



Le Sense 2 commence à 299,95 euros, tandis que la Versa 4 se trouve à 229,95 euros sur le site officiel, avec à chaque fois un essai de six mois de Fitbit Premium.

© Fitbit

Le nouveau tracker de Fitbit

Le tracker Inspire 3 est le dernier appareil d'entrée de gamme de la société, avec un design plus fin, une autonomie de 10 jours et six mois d'abonnement Premium. Comme précédemment, vous ne devez pas vous attendre à de nombreuses fonctionnalités de pointe que l'on trouve sur les autres appareils Fitbit, et vous vous appuierez largement sur l'application compagnon pour enregistrer vos statistiques et vérifier vos signes vitaux. Vous devrez débourser 99,95 € pour vous offrir ce bracelet connecté. Dans tous les cas, la livraison n'est pas attendue avant l'automne.