Meta voulait concurrencer l'Apple Watch, mais a finalement abandonné le projet !

Sur le marché des montres connectées, Apple occupe la première place depuis très longtemps avec son Apple Watch. Certaines marques ont essayé de détrôner la firme de Cupertino, mais toujours sans succès. Meta a voulu pendant un long moment lancer une "Meta Watch" pour faire mal à l'Apple Watch, mais le projet vient d'être abandonné.

Une réduction des coûts est à l'origine de l'arrêt du projet

Tout comme Twitter, le groupe Meta est entré dans une phase d'économie où l'argent investi dans les projets en cours est limité et où les licenciements d'employés sont nombreux.

Cette réduction des coûts provoque l'annulation de projets ambitieux qui auraient pu peut-être fait mal à Apple, c'est le cas de la Meta Watch, une montre connectée qui devait être axée sur deux fonctionnalités : la santé et la messagerie !

Bien sûr, comme avec l'Apple Watch, la montre de Mark Zuckerberg vous aurait permis de télécharger des applications via un store dédié.



Selon Andrew Bosworth, qui supervise les opérations de la division Reality Labs de Meta en tant que directeur de la technologie, le groupe de développement de la smartwatch chez Meta va bientôt passer à la création de lunettes de réalité augmentée. Un tout autre secteur sur lequel misent davantage Mark Zuckerberg et son équipe de direction, probablement parce qu'Apple n'a pas encore lancé ses lunettes connectées et que le marché est "ouvert" avec une tonne d'opportunités.

En février 2021, des rumeurs ont commencé à circuler sur les intentions de Meta de commercialiser une smartwatch. Selon ces rapports, la montre devait être dotée d'un écran détachable et de deux caméras intégrées permettant de prendre des photos et des vidéos qui pourraient être partagées sur les réseaux sociaux et messageries instantanées.



La première génération de la Meta Watch aurait proposé des caractéristiques intéressantes comme l'appuie d'une connexion cellulaire pour contourner l'obligation d'une association en Bluetooth avec un iPhone ou smartphone sous Android. La Meta Watch aurait aussi embarqué l'une des versions logicielles les plus perfectionnées de Google pour les montres connectées. Meta avait également prévu de travailler avec des accessoiristes pour fournir un gigantesque catalogue de bracelets.

Ce n'est pas le seul abandon

Selon Reuters, la réorganisation interne de Meta mettra également un terme à tout développement de Portal en plus de tuer son projet de smartwatch. Pour rappel, les appareils Portal qui existent depuis plus de 4 ans sont de petits écrans (en forme de tablette) qu'on pose sur un meuble ou une table et qui permettent de passer des appels vidéos, regarder une vidéo...

Ces produits ont rencontré un timide succès aux États-Unis et à l'international, ce qui peut expliquer la décision de stopper le développement de futures générations d'appareils Portal.



Au-delà de l'arrêt du projet de smartwatch et de la création des produits Portal, Meta a mis fin au contrat de travail de 11 000 personnes, soit environ 13% de son effectif mondial.