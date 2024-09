L'Apple Watch X (10) finalement en 42 et 46 mm et en titane

À moins d'une semaine de son évènement spécial, Apple est certainement désespérée de voir que tout ce qu'elle prépare est déjà connu. Que ce soit l'iPhone 16 ou l'Apple Watch 10, en passant par les nouveaux AirPods 4 et iPad, il n'y a pratiquement plus aucune zone d'ombre sur ce qui nous attend. La seule inconnue semble être la dimension des nouvelles montres. Si certaines sources évoquaient un saut important, une augmentation de 4 mm en diagonale, l'évolution serait plus modérée d'après Majin Bu.

Un petit millimètre de plus

Les changements attendus sur l'Apple Watch 10 sont nombreux, et notre ami, souvent bien informé, nous surprend sur plusieurs points. Le premier concerne donc la taille du boîtier. Actuellement, l'Apple Watch Series 9 est disponible en 41 et 45 mm. Selon la fuite du jour, les deux modèles grimperont à 42 et 46 mm, soit un petit millimètre de plus. Ce serait une bonne idée pour ceux qui n'aiment pas les tocantes comme l'Apple Watch Ultra de 49 mm.



L'autre modification qui interpelle concerne le matériau utilisé. Fini l'acier sur le modèle haut de gamme, place au titane, comme sur l'Ultra. Un choix qui ne plaira pas à tous, mais qui permettra de gagner en poids et en solidité.

Le reste est connu, à savoir un verre toujours incurvé, un design affiné (enfin !), un système de bracelet revu, de nouveaux coloris et des haut-parleurs repensés. Majin Bu mentionne aussi une finition en céramique, mais on n'y croit pas vraiment.



Voici les informations partagées par Majin Bu sur X :

Disponible en 2 nouvelles tailles 42-46 mm.

L'écran devrait rester identique (écran incurvé).

Le boîtier devient plus fin.

L'acier inoxydable, qui n'est officiellement plus utilisé comme matériau, a été remplacé par le titane.

Le design des haut-parleurs s'inspire de l'Apple Watch Ultra.

L'angle devient plus grand pour s'adapter au bracelet, et la forme générale s'arrondit.

Le bracelet de la boucle milanaise a enfin été mis à jour après 10 ans. Tous les détails ont été modifiés et il est désormais fabriqué en titane.

La couleur or officielle est très claire cette année. Il estime que la couleur or de l'iPhone 16 de cette année sera également très claire.

Couleurs possibles du titane : or, noir, starlight, couleur originale.

Une version en céramique pourrait être disponible

Date de lancement

Si tout se passe comme prévu, Apple officialisera l'Apple Watch 10 / X le 9 septembre, ainsi que les Apple Watch Ultra 3 et SE 3. Peu de changements sur l'Ultra, mais la version SE, celle qui sera la moins chère de toute la gamme, pourrait passer sur un boîtier en plastique et récupérer quelques capteurs au passage.