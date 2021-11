Meta veut concurrencer les Apple Glass, Apple Watch et HomePod

Au cours de la dernière décennie, le principal rival d'Apple était clairement Google, les deux s'affrontant dans le domaine des smartphones, des systèmes d'exploitation mobiles, des services web et des appareils domestiques. Mais la prochaine bataille serait celle entre Apple et Meta, le groupe derrière Facebook, dixit notre ami Mark Gurman via sa newsletter "Power On" à laquelle nous sommes évidemment abonnés.

Une guerre qui ne fait que commencer

Depuis quelques années, les deux entreprises technologiques se sont lancées des piques, principalement à propos de la vie privée. Le président-directeur général d'Apple, Tim Cook, a critiqué celui de Meta, Mark Zuckerberg, sur la manière dont l'entreprise traitait les informations des utilisateurs. Apple a même développé de nouvelles fonctions de confidentialité et de santé qui, selon de nombreux observateurs, visaient principalement les activités de Meta. Pour sa part, Meta a critiqué les politiques de l'App Store d'Apple, notamment les taux de commission de la société, et sa position sur les jeux mobiles et les événements virtuels. Le réseau social a appuyé là où d'autres comme Epic et Spotify avaient déjà commencé à gratter.



Pour le journaliste de Bloomberg, rien de tout cela n'est comparable à ce qui se trame en coulisse. Le véritable combat portera sur les casques de réalité virtuelle et augmentée, les smartwatches, les appareils de maison intelligente et les services numériques, ainsi que sur leurs propres définitions respectives du "métavers".

Les casques de réalité mixte

Comme Amazon, Meta a raté le coche des smartphones. En conséquence, l'entreprise vise de nouveaux domaines, comme le prometteur secteur des casques AR/VR. C'est pour cela que le Zuck avait racheté Oculus pour 2 milliards de dollars en 2014.



Meta commercialise des casques depuis plusieurs années, mais c'est en 2022 que le marché sera vraiment mûr assure Gurman, tant en termes de capacités matérielles que de concurrence.



Le mois dernier, Meta a présenté en avant-première le projet Cambria, son premier véritable casque de réalité mixte. Jusqu'à présent, les casques de Meta se sont concentrés sur la réalité virtuelle, enveloppant complètement les utilisateurs dans le monde numérique. Les lunettes de réalité augmentée, quant à elles, superposent des informations numériques au monde réel. Le casque Cambria combine les deux, en ajoutant à la réalité virtuelle des capacités de superposition de la réalité augmentée en couleur.



Le casque Cambria est également doté de processeurs, de capteurs et de lentilles beaucoup plus avancés que les dispositifs précédents de la société. C'est peu ou prou ce qu'Apple prévoit de lancer l'année prochaine, mais à prix premium. L'étape d'après sera les Apple Glass en 2025.

L'offre d'Apple sera probablement de l'ordre de 2 000 dollars, alors que je m'attends à ce que celle de Meta soit beaucoup moins chère. Quoi qu'il en soit, les deux produits seront des concurrents directs pour les utilisateurs qui cherchent à se lancer dans le métavers.

Les montres intelligentes

Outre les casques, Meta va se lancer dans les montres intelligentes pour, encore une fois, s'attaquer à Apple. La montre Meta pourrait être disponible dès l'année prochaine avec déjà trois générations du produit en ligne de mire. Pour se démarquer, Meta va y ajouter un élément qu'Apple a refusé d'inclure : une caméra de chat vidéo. De plus, le réseau social prévoit d'allier la VR de ses casques à ses montres pour améliorer l'expérience d'exercice physique à terme.



Pour Gurman, c'est un axe sur lequel Apple travaille également, avec probablement une version AR/VR de son service d'entraînement Fitness+.

La maison connectée

Viennent ensuite les appareils domestiques. Il s'agit d'un domaine dans lequel aucune des deux entreprises n'a encore réussi à s'imposer, mais qui pourrait devenir un champ de bataille clé à l'avenir.



Meta a fait ses débuts dans le secteur il y a trois ans avec le Portal, un appareil de chat vidéo semblable à ce que proposait Amazon avec Echo. Depuis, elle a redessiné le produit, lancé un nouveau modèle qui utilise votre téléviseur comme écran et a récemment lancé le Portal Go, un appareil portable fonctionnant sur batterie.



Les contributions d'Apple sur ce plan ont été moindres. Elle a sorti le HomePod en 2018, a lancé le HomePod mini en 2020 et a ajouté de nouvelles couleurs de HomePod mini plus tôt ce mois-ci. Sa plateforme et son application HomeKit se sont améliorées, et ils ont également décidé d'ouvrir Siri aux appareils tiers.



Mais rien n'est joué ici puisque Gurman insiste une nouvelle fois : Apple est sur le point de lancer deux nouveaux gadgets pour la maison : un appareil qui combine une enceinte et un décodeur TV avec une caméra, ainsi qu'une enceinte intelligente avec un écran qui ressemble davantage à un Portal ou à l'Amazon Echo Show. Un mix entre HomePod et Apple TV d'un côté, et HomePod et iPad de l'autre que l'on déjà évoqué.