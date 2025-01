La montre connectée Pebble va faire son grand retour

Une nouvelle réjouissante pour les nostalgiques de Pebble ! La célèbre montre connectée qui a précédé l'Apple Watch et marqué l'histoire des wearables s'apprête à faire son retour. Son fondateur Eric Migicovsky a annoncé travailler à temps plein sur ce projet, rendu possible grâce à Google qui vient d'open-sourcer le système d'exploitation PebbleOS.

Un retour aux sources avec des fonctionnalités essentielles

Eric Migicovsky, qui porte toujours sa Pebble au quotidien depuis 10 ans, souhaite revenir aux fondamentaux qui ont fait le succès de la marque. La future montre, qui ne pourra pas porter le nom Pebble pour des raisons de propriété intellectuelle, respectera les principes suivants :

Un écran e-paper toujours allumé et lisible en plein soleil

Une excellente autonomie pour "avoir un appareil de moins à recharger"

Une interface simple et élégante centrée sur les fonctions essentielles (heure, notifications, contrôle musical, alarmes, météo, calendrier, suivi du sommeil et des pas)

Des boutons physiques pour contrôler la musique sans regarder l'écran

Un système ouvert et personnalisable

Le fondateur n'hésite d'ailleurs pas à tacler Apple et sa politique restrictive concernant les cadrans de l'Apple Watch : "Apparemment, vous ne pouvez même pas créer vos propres cadrans pour l'Apple Watch ? C'est fou. Il y avait plus de 16 000 cadrans sur l'App Store Pebble !"

Une approche différente et plus durable

Pour ce nouveau départ, Migicovsky adopte une stratégie plus prudente que lors du lancement initial de Pebble. "Les leçons ont été retenues cette fois-ci !", déclare-t-il. Il souhaite créer une petite entreprise focalisée uniquement sur ces montres, sans levée de fonds ni grande équipe.



La compatibilité avec iOS pourrait être plus limitée qu'auparavant, notamment en raison des restrictions imposées par Apple sur les montres connectées tierces — un point d'ailleurs — soulevé dans la récente plainte du Département de Justice américain contre Apple.



Le projet est encore en phase de développement et aucune date de sortie n'a été communiquée. Les personnes intéressées peuvent manifester leur intérêt sur repebble.com. Une chose est sûre : avec plus de 2 millions de Pebble vendues lors de sa première incarnation, la marque dispose d'une base de fans fidèles qui attendent avec impatience ce retour aux sources.



Est-ce que vous échangeriez votre Apple Watch compte une montre Pebble plus minimaliste ?