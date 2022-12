Bon plan : cette montre connectée aux airs d'Apple Watch va vous surprendre !

Quand on parle de montre connectée, on pense bien évidemment à l'Apple Watch, il s'agit du modèle le plus populaire et qui domine très largement le marché. Si la montre d'Apple a de nombreux avantages, elle est aussi très coûteuse, ce qui incite parfois à se rapprocher d'alternatives moins chères. Pour cela, il y a les célèbres concurrents comme Xiaomi, Oppo, mais aussi ceux un peu moins connu comme Xiqulov qui propose une imitation presque parfaite de l'Apple Watch Series 8 !

Cette montre connectée va vous impressionner

Pour une durée limitée, la marque Kiqulov propose une belle remise sur sa dernière génération de montre connectée pour homme. Vous retrouvez sur ce modèle des caractéristiques dignes d'une montre à plus de 400€, il y a un écran HD incurvé sans bord de 1,8 pouce accompagné d'une résolution de 240 x 286. Attendez-vous à un grand confort pour utiliser les applications disponibles sur la montre !



Avec la montre connectée de Kiqulov, vous pouvez

Passer des appels ou en recevoir

Surveiller votre fréquence cardiaque

Vérifier votre taux d'oxygène dans votre sang

Surveiller votre tension artérielle

Suivre votre sommeil

Compter vos pas

Calculez vos calories brûlées sur la journée

Consultez la distance parcourue dans la journée

Elle est capable de vous prévenir via une notification et/ou via l'application iOS/Android dédiée si quelque chose d'anormal est détecté avec votre santé.

Vous retrouvez également d'autres atouts comme une puce Bluetooth conçu pour consommer le moins d'énergie possible, ce qui permet 1 semaine d'autonomie avec une utilisation normale. En ce qui concerne la charge, il vous faudra seulement 2 heures pour une charge complète, ce qui est un peu élevé, mais on ne viendra pas chipoter vu la grande autonomie de fonctionnement !

Une montre connectée pensée pour les sportifs

Kiqulov dispose de 123 modes sportifs, vous pourrez obtenir un suivi précis lors de vos séances de musculation, de pilates, de cardio, de yoga... La marque explique que le capteur de mouvement haute performance intégré et la mise à niveau de l'algorithme AI vous permettent de mieux comprendre le résultat attendu de vos objectifs et le temps de récupération dont vous avec besoin.



La montre de Kiqulov possède par ailleurs toutes les applications basiques comme une app musique, météo, calculatrice, réveil... Un assistant vocal est également inclus dans la montre.



Au niveau du système d'exploitation, vous pourrez afficher vos applications sous forme de liste, de grille ou de "nid d'abeille" comme sur watchOS. Vous avez plusieurs options de personnalisation, que ce soit sur le cadran comme l'écran d'accueil !

Compatible avec iOS et Android

Contrairement à l'Apple Watch, cette montre connectée ne vous bloquera pas si vous venez à changer de smartphone à l'avenir. Elle fonctionnera à coup sûr que vous soyez sur iOS ou Android !

Le fabricant explique qu'il est nécessaire d'avoir un iPhone sous iOS 8 minimum pour pouvoir la connecter en Bluetooth. En ce qui concerne les smartphones sous Android, il faudra être sous Android 4.4 minimum.

