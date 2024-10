Apple Watch MicroLED : le projet est vraiment abandonné

Après le projet Apple Car qui a été brutalement abandonné en début d'année à cause d'une succession d'échecs, un nouveau projet en interne chez Apple vient de se stopper. Selon une récente indiscrétion révélée par Mark Gurman de Bloomberg, l'Apple Watch avec l'écran MicroLED ne verra finalement pas le jour. C’est la seconde fois que l’on évoque la fin du projet de microLED.

Des milliards investis dans un projet qui s'arrête

Apple a mis fin à son projet ambitieux de développement d'écrans MicroLED pour l'Apple Watch, après plusieurs mois de difficultés dans la production et des négociations qui n'aboutissaient pas sur des prix attractifs chez les fournisseurs, Apple n'a pas voulu aller plus loin. La firme de Cupertino avait investi plusieurs milliards de dollars dans le développement de la technologie MicroLED, considérée comme révolutionnaire en raison de ses nombreux avantages, notamment en matière d'économie d'énergie, de contraste amélioré, de temps de réponse accéléré et de couleurs plus vives et prononcées.



Le rapport explique que la technologie MicroLED était jugée trop onéreuse et complexe pour être viable à court terme, poussant ainsi Apple à se recentrer sur d'autres technologies d'affichage. Apple a annoncé à ses équipes en interne qu'elle continuerait à utiliser la technologie d'affichage OLED pour l'Apple Watch "pour l'instant", une technologie déjà très prisée sur le marché des montres connectées pour sa fiabilité et sa qualité.

Malgré l'échec de ce projet MicroLED pour l'Apple Watch, Apple ne ferme pas complètement la porte à une éventuelle reprise de ce développement dans le futur, dès que les coûts et la complexité de la technologie deviendront plus gérables.



Cette décision validée par Tim Cook entraîne également des répercussions internes sur les emplois, Apple est en train de réorganiser ses équipes d'ingénierie d'affichage et a procédé à des licenciements aux États-Unis et en Asie. Ces mesures touchent directement les employés qui travaillaient sur le projet MicroLED. Certains d'entre eux pourraient se voir proposer d'autres rôles au sein de l'entreprise, tandis que d'autres recevront des indemnités de départ.



Le rapport de Mark Gurman a été confirmé par l'analyste Ming-Chi Kuo ainsi que par Display Supply Chain Consultants, mettant un point final aux spéculations de voir une Apple Watch avec un écran MicroLED dans un avenir proche. Malgré cet abandon, les avancées réalisées dans le cadre du développement MicroLED ne sont pas totalement perdues. Apple espère que certaines de ces innovations pourront être réutilisées dans de futurs projets.



La fin du projet MicroLED pour l'Apple Watch ne veut pas dire qu'Apple ne proposera rien de mieux dans les prochaines années, l'entreprise continue de chercher des voies pour améliorer son Apple Watch et préparer le terrain pour les technologies de demain.



