L'Apple Watch microLED perd un autre fournisseur

L'une des prochaines évolutions de l'Apple Watch va être l'intégration d'un écran microLED, ce qui permettra d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Apple travaille sur cet objectif depuis plusieurs années, cependant, l'entreprise semble rencontrer des difficultés en ce qui concerne les fournisseurs tiers qui livreront les écrans microLED. Un récent rapport affirme qu'un fournisseur clé vient d'abandonner sa collaboration avec Apple, ce qui va probablement retarder l'arrivée de l'Apple Watch avec écran microLED (si elle voit vraiment le jour).

Une mauvaise nouvelle

L'Apple Watch Ultra microLED, un projet très attendu, pourrait connaître un retard majeur en raison de la perte d'un fournisseur clé. Ross Young, PDG chez Display Supply Chain Consultants et une figure respectée dans le domaine des leaks liés aux écrans des produits Apple, a révélé qu'Apple avait perdu un fournisseur essentiel pour la première Apple Watch dotée d'un écran microLED. Ce fournisseur n'est autre que Kulicke & Soffa, une entreprise impliquée dans un projet d'envergure baptisé Projet W, dédié au développement et à la future production de masse de technologies d'affichage avancées.



Le Projet W, directement lié à Apple, a été abandonné par Kulicke & Soffa, entraînant pour l'entreprise des coûts estimés à 130 millions de dollars. Cette décision a des implications profondes non seulement pour Kulicke & Soffa mais aussi pour Apple, car la technologie de transfert de matrice LED de Kulicke & Soffa offrait une précision de transfert sans précédent pour les écrans microLED et miniLED.

Ce revirement n'est pas isolé. AMS-Osram, un autre fournisseur clé d'Apple, reconsidère sa stratégie microLED à la suite de l'arrêt soudain d'un projet, vraisemblablement aussi lié à l'Apple Watch microLED. Ces événements marquent le retrait de deux importants fournisseurs du projet de l'Apple Watch microLED, ce qui montre les défis auxquels Apple est confronté dans la réalisation de ce produit innovant.



L'avenir de l'Apple Watch microLED est désormais incertain. Alors que des experts et analystes comme Ming-Chi Kuo suggèrent qu'Apple a peut-être mis fin au projet, d'autres sources, dont Mark Gurman de Bloomberg et DigiTimes, indiquent qu'Apple serait à la recherche de nouveaux fournisseurs pour poursuivre ce projet ambitieux.



