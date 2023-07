L'Apple Watch Ultra MicroLED finalement lancée en 2026

Ce n'est plus un secret, qu'Apple travaille activement sur une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra qui serait doté d'un écran microLED. Alors qu'on pensait la voir d'ici deux ans, l'appareil a de nouveau été reporté en raison de problèmes de fabrication, selon le cabinet d'études de marché Trendforce cité par The Elec.

Un retard de plus pour l'Apple Watch Ultra microLED

Les informations partagées en avril par l'analyste Ross Young suggéraient qu'une Apple Watch Ultra avec écran microLED serait lancée au second semestre 2025, après un calendrier initial plus optimiste (fin 2024).



Aujourd'hui, Trendforce pense qu'elle a été reportée pour la deuxième fois et qu'elle ne verra probablement pas le jour avant le premier trimestre 2026, en raison de problèmes liés aux coûts de fabrication élevés qui doivent être résolus avant qu'Apple ne puisse procéder à la production de masse.

Apple aurait investi plus d'un milliard de dollars dans le développement interne de microLED au cours de la dernière décennie afin de réduire sa dépendance à l'égard de Samsung Display et de renforcer son contrôle sur l'approvisionnement en composants clés dans le secteur des panneaux d'affichage.



L'Apple Watch Ultra devrait être le premier appareil Apple à adopter un écran microLED. L'Apple Watch Ultra actuelle utilise la technologie OLED standard, alors que l'écran MicroLED offre de nombreux avantages de l'OLED ainsi que quelques améliorations.

Pourquoi passer au microLED

Par rapport aux écrans LED, une dalle microLED est beaucoup plus économe en énergie et il est probable qu'elle augmente considérablement l'autonomie de l'Apple Watch Ultra et des autres appareils qui adopteront cette technologie à l'avenir. Contrairement à l'OLED, le risque de brûlure de l'écran est bien moindre et les microLED ont une durée de vie potentielle plus longue.



Les écrans MicroLED offrent également un meilleur contraste et des temps de réponse plus rapides grâce aux lumières individuelles au niveau du pixel, sans compter que les couleurs sont meilleures et plus lumineuses. En bref, il s'agit d'une technologie de nouvelle génération supérieure à l'OLED et au miniLED, actuellement utilisées par Apple dans ses produits haut de gamme comme le MacBook Pro, l'iPad Pro ou encore l'iPhone et l'Apple Watch.



Rappelons que les premiers tests internes d'écrans microLED pour l'Apple Watch ont permis de constater des couleurs plus vives et plus éclatantes avec l'impression que le contenu est "peint sur le verre". Apple prévoit d'intégrer cette technologie à l'iPhone et à d'autres appareils à l'avenir.



Reste à savoir si la nouvelle cible sera maintenue. D'ici là, l'entreprise proposera certainement une Apple Watch Ultra 2 dans un avenir proche, aux côtés de l'Apple Watch 9.