Apple prépare une Apple Watch Ultra 3 MicroLED plus grande

L’Apple Watch Ultra est aujourd’hui considérée comme le « haut de gamme » du segment des Apple Watch. Ce modèle arrive à convaincre les sportifs qui ont besoin de résistance en cas de choc ou encore les clients qui cherchent le maximum de fonctionnalités et un grand écran. Au yeux des rumeurs, l’Apple Watch Ultra a encore de beaux jours devant elle, la firme de Cupertino serait en train de travailler sur un nouveau modèle qui sortirait en 2026, ça pourrait être l’Apple Watch Ultra 3 ou 4.

Un écran encore plus grand

Apple se prépare à franchir une nouvelle étape dans le domaine des montres connectées, selon un rapport de TrendForce, la prochaine Apple Watch Ultra, prévue pour 2026, adoptera un écran microLED. Cette évolution représente un tournant pour Apple, notamment en termes de qualité d’affichage et de stratégie commerciale. L’écran de l’Apple Watch Ultra va connaître une augmentation de taille, passant de 1,93 pouce à 2,12 pouces, soit une augmentation de 10%. Cette modification ne se limite pas seulement à la taille, la transition vers la technologie microLED est en elle-même une avancée majeure.



Le panneau microLED est estimé être deux à trois fois plus cher que les écrans OLED actuellement utilisés, avec un coût d’environ 120 dollars. Cette augmentation des frais engendrés montre l’engagement d’Apple à fournir des produits de la plus haute qualité.

Apple a déjà trouvé les fournisseurs

Les fournisseurs prévus pour ces nouveaux écrans incluent l’allemand ams OSRAM et le sud-coréen LG Display. Cette décision de diversifier les fournisseurs fait écho à la stratégie d’Apple visant à réduire sa dépendance envers Samsung Display.



Les avantages des écrans microLED sont multiples. Ils offrent une meilleure luminosité, une reproduction des couleurs plus précise, une plus grande plage dynamique, des angles de vision améliorés et une efficacité accrue. Ces caractéristiques sont particulièrement avantageuses pour une montre connectée, car elles permettent une meilleure lisibilité dans diverses conditions d’éclairage et une expérience utilisateur globalement améliorée.



Le rapport de janvier 2023 de l’analyste Ross Young corrobore ce plan d’introduction des écrans microLED dans l’Apple Watch Ultra. Alors que des sources antérieures prévoyaient un lancement en 2025, Apple a ajusté ses plans pour une sortie en 2026. Ce délai supplémentaire pourrait être dû aux défis techniques et aux coûts associés au développement de la technologie microLED.



L’introduction de l’écran microLED dans l’Apple Watch Ultra va marquer un pas en avant pour Apple, non seulement en termes de technologie d’affichage, mais aussi dans sa stratégie commerciale et sa capacité à innover dans un marché très concurrentiel. Les consommateurs pourront s’attendre à une expérience visuelle améliorée sur cette future Apple Watch Ultra 3.